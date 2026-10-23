По словам аналитика, почти 10 млн игроков провели в Elden Ring более 100 часов, а около 3,5 млн получили все достижения

Игроки в Elden Ring — люди совершенно особенные, если верить статистике аналитиков. Знаковая экшн-RPG от студии FromSoftware отлично продаётся с момента своего выхода в 2022 году, причём значительная часть покупателей провела в этом фэнтезийном хите огромное количество времени.

Рис Эллиотт, руководитель отдела рыночной аналитики в компании Alinea Analytics, опубликовал в Twitter данные о достижениях Elden Ring на сегодняшний день: около 9,8 миллиона игроков потратили более 100 часов, исследуя Междуземье. Это весьма внушительная часть сообщества. Более того, по словам Эллиотта, почти 3,5 миллиона человек получили все достижения.