ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.8 7 749 оценок

По словам аналитика, почти 10 млн игроков провели в Elden Ring более 100 часов, а около 3,5 млн получили все достижения

monk70 monk70

Игроки в Elden Ring — люди совершенно особенные, если верить статистике аналитиков. Знаковая экшн-RPG от студии FromSoftware отлично продаётся с момента своего выхода в 2022 году, причём значительная часть покупателей провела в этом фэнтезийном хите огромное количество времени.

Рис Эллиотт, руководитель отдела рыночной аналитики в компании Alinea Analytics, опубликовал в Twitter данные о достижениях Elden Ring на сегодняшний день: около 9,8 миллиона игроков потратили более 100 часов, исследуя Междуземье. Это весьма внушительная часть сообщества. Более того, по словам Эллиотта, почти 3,5 миллиона человек получили все достижения.

5
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
malars0

я наиграл 60-70 часов и не получил ни одного достижения... потому что на пиратке их НЕТ!

5
Surreal Quisto

Это одна из немногих игр, где можно провести 100 часов и более

1
Lvinomord

Только как раз игру прошёл - осталось длс

1