По слухам, дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring покажут на Game Awards и выпустят в феврале 2024 года ©

Новый слух относительно Elden Ring: Shadow of the Erdtree раскрыл предполагаемую дату выхода долгожданного расширения: 5 февраля 2024 года. Слух также подтверждает присутствие игры на The Game Awards 2023. Информацию сообщил ютубер Ziostorm, уточнив, что пока это неподтвержденный слух. Ziostorm известен тем, что в прошлом делился точной инсайдерской информацией о FromSoftware.

Слух, о котором сообщил Ziostorm, соответствует другому слуху, появившемуся на прошлой неделе, в котором содержалась аналогичная информация, но без указания точного дня релиза.

Релиз в начале февраля также будет соответствовать тому, что сообщила компания Kadokawa, владеющая FromSoftware, в своем финансовом отчете, в котором она указала на запуск DLC Elden Ring в среднесрочной перспективе и относится к 2024 финансовому году, после Armored Core VI Fires of Rubicon.

Наконец, несколько недель назад Джефф Кили, ведущий The Game Awards, посетил FromSoftware.