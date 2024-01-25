Похоже, дополнение The Shadow of the Erdtree для Elden Ring выйдет в следующем месяце

Через неделю после The Game Awards 2023 года, шоу, на котором многие люди ожидали анонса даты релиза дополнения для Elden Ring, случайно был обнаружен индикатор того, что The Shadow of the Erdtree может выйти в 2024 году. Тогда появились новости о сотрудничестве между производителями контроллеров Thrustmaster и Bandai Namco над геймпадом Elden Ring, который потенциально выйдет одновременно с анонсированным DLC. Эта информация быстро исчезла, но теперь появилась новая, с указанием конкретной даты выпуска.
Idle Sloth поделился в социальных сетях изображением листинга с изображением того, как предположительно будет выглядеть контроллер Xbox. Если быть точным, контроллер выйдет 25 февраля 2024 года, то есть ровно через месяц с момента написания этой статьи. Контроллер черного цвета с золотыми джойстиками, золотой маркировкой на d-pad и великолепным узором, напечатанным примерно на двух его третях. Судя по всему, он указан на Play Asia, вероятно, случайно, поскольку листинг, уже удален. Автором утечки, как считается, является сотрудник Play Asia
В сочетании со слухами, появившимися в конце 2023 года, это почти подтверждает, что контроллер Xbox Elden Ring, а также само дополнение The Shadow of the Erdtree уже в пути.
Отлично!
грядёт вторая волна хайпа, готовьте шекели!
25 февраля - это воскресенье.Так что как по мне это фейк ибо никто не выпускает что либо в выходные
Ээээ.может в твоём регионе воскресенье,а в другом понедельник,а?Подумай об этом на досуге,детектив Пикачу....
25 везде воскресенье, да из-за разницы в часовых поясах оно кончится где-то раньше, где-то позже - но это везде воскресенье.
)
Много игр выпускали и выпускают не только по пятницам.
Запарили уже, куда не гляну везде кто-то говорит что где-то в начале года выйдет, давно уже известно что длс запустят на годовщину
Хоть последние?
хорошо, главное чтобы посложнее было
хорошее начало года
это все здорово, шекели готовы- но почему фромы до сих пор молчат?
Ура!!!
Интересно, будут ли новые ачивки.
Было бы круто, конечно. Что там по трейлерам? Ничего ж вроде ещё не показали.