Похоже, дополнение The Shadow of the Erdtree для Elden Ring выйдет в следующем месяце

Через неделю после The Game Awards 2023 года, шоу, на котором многие люди ожидали анонса даты релиза дополнения для Elden Ring, случайно был обнаружен индикатор того, что The Shadow of the Erdtree может выйти в 2024 году. Тогда появились новости о сотрудничестве между производителями контроллеров Thrustmaster и Bandai Namco над геймпадом Elden Ring, который потенциально выйдет одновременно с анонсированным DLC. Эта информация быстро исчезла, но теперь появилась новая, с указанием конкретной даты выпуска.

Idle Sloth поделился в социальных сетях изображением листинга с изображением того, как предположительно будет выглядеть контроллер Xbox. Если быть точным, контроллер выйдет 25 февраля 2024 года, то есть ровно через месяц с момента написания этой статьи. Контроллер черного цвета с золотыми джойстиками, золотой маркировкой на d-pad и великолепным узором, напечатанным примерно на двух его третях. Судя по всему, он указан на Play Asia, вероятно, случайно, поскольку листинг, уже удален. Автором утечки, как считается, является сотрудник Play Asia

В сочетании со слухами, появившимися в конце 2023 года, это почти подтверждает, что контроллер Xbox Elden Ring, а также само дополнение The Shadow of the Erdtree уже в пути.