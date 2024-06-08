Похоже, печальная традиция FromSoftware продолжится - в Shadow of the Erdtree не будет достижений

К сожалению, печальная традиция FromSoftware в отношении DLC, когда дополнения, выпущенные к играм, не дают достижений, продолжается. Таким образом, согласно аккаунту PlayStation Game Size в Х/Твиттере, в Elden Ring: Shadow of the Erdtree не будет новым достижений/трофеев. Как мы все хорошо знаем, для выпуска игры в PlayStation Store обязательно, чтобы она поддерживала возможность игрока зарабатывать трофеи. Но это не является обязательным для DLC.
Это не первый раз, когда японская компания принимает решение не добавлять трофеи DLC. Для справки, единственным дополнение FromSoftware, которое поддерживало возможность игроков получить новые трофеи, было Bloodborne: The Old Hunters.
Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня на PlayStation 4 и PlayStation 5.
А что в этой традиции печального? Важен интересный геймплей, а не достижения. Есть игры, где достижений полно, а играть откровенно скучно. Лучше уж наоборот.
Где-то в углу плачут ачивкодрочеры. А нормальные игроки и так поиграют и по кайфуют.
Ты себя чтоль в нормальные записала? Это зря. То, что у тебя с головой беды я лично еще из предыдущего диалога понял
Какого диалога? Ну поплачьте, может легче станет. Я не знаю чем вас еще утешить...=\
Забыла свои слова? Вот тебе напоминалочка
Сама ты ущемилась когда я не лестно высказался о любителях ОнимЭ, но в тоже время ты с легкостью записала в ненормальные любителей ачивки закрывать, не забыв себя возвысить
Какого же цвета вещество в твоей очевидно пустой черепной коробке?
Так-то разница в этих двух вещах огромна. Аниме это контент - ачивки не геймплей.
страх детства №321: начать играть в длс от Миядзаки без гайдов и пропустить все диалоги персов из длс.
Я вот так и не поняла, можно-ли спасти слепую девку, что дает платок и просит отнести отцу. Как не пыталась, ее всегда убивали.
Нужно читать вики. Спасти ее нельзя, это часть квеста. Вроде именно после ее смерти появляется слепая служанка пальцев которой надо скармливать глаза.
Фу
в елден ринге много кто умирает.если не умер, то либо вы не все действия с этим персом сделали, либо этот перс счастливчик. в случае ирины - она умирает по сюжету, но эту сюжетку нужно пройти, чтобы встретить хьетту
По сути, в элдене, как я помню, одна милая Родерика и осталась в живых из всех нпс. 😂
Ну и кузнец тоже. Но он головой двинулся)
Зачем вообще эти ачивки? Просто играйте в свое удовольствие
ты неудачник если не ставишь в жизни цели не добиваешься их!
Я настолько везунчик, что мои цели сами меня добиваются)
Чак - перелогинься)
вот и мено в жизни реальной а не в игре пустые картинки выбивать дурень
ачивка "Русский язык" тебе недоступна
Жаль, что у Фромов нет статистики смертей в игре - кто сколько на каком боссе больше отлетал)
Да и так понятно что там маления лидирует.
Ну, многие любят хардкор и приходят к ней в овнобилдах с зубочистками. А так, тот же Лавовый или Богохульный клинок, да и некоторые другие оружия и спеллы, ее без напряга убивают, даже без призванных духов
Хз- больше всего я умер, когда пытался спрыгнуть вниз, прыгая по могильным плитам, чтобы добраться до трех пальцев- с платформингом у меня всегда было плохо)
Ахах, жиза) Прыгание над обрывами - реально самая сложная часть игры, пока не научишься
И чо? Ну раз так в жопе зудит, пусть маркером на стене себе ачивку нарисуют. Сфоткают - покажут всем кому неинтересно. Велика беда:))
Хуже, когда у поколения нет достижений...
Называется придумай себе достижения сам, благо жанр позволяет) Обычно считаю душеигру завершенной при прохождении максимального нг без фантомов, магии и прочей имбы. А официальные ачивки в душах разве что ленивый не соберет, к слову в Елде засчет отсутствия ковенантов и привязанных к ним достижений самая легкая платина (зато самая геморная в ДС2, по обратной причине;)