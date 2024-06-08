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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 282 оценки

Похоже, печальная традиция FromSoftware продолжится - в Shadow of the Erdtree не будет достижений

monk70
Новости

К сожалению, печальная традиция FromSoftware в отношении DLC, когда дополнения, выпущенные к играм, не дают достижений, продолжается. Таким образом, согласно аккаунту PlayStation Game Size в Х/Твиттере, в Elden Ring: Shadow of the Erdtree не будет новым достижений/трофеев. Как мы все хорошо знаем, для выпуска игры в PlayStation Store обязательно, чтобы она поддерживала возможность игрока зарабатывать трофеи. Но это не является обязательным для DLC.

Это не первый раз, когда японская компания принимает решение не добавлять трофеи DLC. Для справки, единственным дополнение FromSoftware, которое поддерживало возможность игроков получить новые трофеи, было Bloodborne: The Old Hunters.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree выйдет 21 июня на PlayStation 4 и PlayStation 5.

-2
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Oscilograf

А что в этой традиции печального? Важен интересный геймплей, а не достижения. Есть игры, где достижений полно, а играть откровенно скучно. Лучше уж наоборот.

8
Raphtallia

Где-то в углу плачут ачивкодрочеры. А нормальные игроки и так поиграют и по кайфуют.

4
-zotik-
0
Famiclone

Ты себя чтоль в нормальные записала? Это зря. То, что у тебя с головой беды я лично еще из предыдущего диалога понял

-2
Raphtallia Famiclone

Какого диалога? Ну поплачьте, может легче станет. Я не знаю чем вас еще утешить...=\

0
Famiclone Raphtallia
Ну да, конечно. Судить человека по тому, что он смотрит аниме. Сами то с серым веществом в голове?

Забыла свои слова? Вот тебе напоминалочка

Сама ты ущемилась когда я не лестно высказался о любителях ОнимЭ, но в тоже время ты с легкостью записала в ненормальные любителей ачивки закрывать, не забыв себя возвысить

Какого же цвета вещество в твоей очевидно пустой черепной коробке?

0
antonborisov198 Famiclone

Так-то разница в этих двух вещах огромна. Аниме это контент - ачивки не геймплей.

1
Stalker608

страх детства №321: начать играть в длс от Миядзаки без гайдов и пропустить все диалоги персов из длс.

1
Raphtallia

Я вот так и не поняла, можно-ли спасти слепую девку, что дает платок и просит отнести отцу. Как не пыталась, ее всегда убивали.

0
AndralStormborn Raphtallia

Нужно читать вики. Спасти ее нельзя, это часть квеста. Вроде именно после ее смерти появляется слепая служанка пальцев которой надо скармливать глаза.

Фу

0
Stalker608 Raphtallia

в елден ринге много кто умирает.если не умер, то либо вы не все действия с этим персом сделали, либо этот перс счастливчик. в случае ирины - она умирает по сюжету, но эту сюжетку нужно пройти, чтобы встретить хьетту

0
Walеn Stalker608

По сути, в элдене, как я помню, одна милая Родерика и осталась в живых из всех нпс. 😂

Ну и кузнец тоже. Но он головой двинулся)

0
AndralStormborn

Зачем вообще эти ачивки? Просто играйте в свое удовольствие

1
Snake Snaake Snaaaaaake

ты неудачник если не ставишь в жизни цели не добиваешься их!

-2
AndralStormborn Snake Snaake Snaaaaaake

Я настолько везунчик, что мои цели сами меня добиваются)

0
antonborisov198 AndralStormborn

Чак - перелогинься)

0
Русик_96 Snake Snaake Snaaaaaake

вот и мено в жизни реальной а не в игре пустые картинки выбивать дурень

0
Snake Snaake Snaaaaaake Русик_96
вот и мено в жизни реальной а не в игре пустые картинки выбивать дурень

ачивка "Русский язык" тебе недоступна

0
Lvinomord

Жаль, что у Фромов нет статистики смертей в игре - кто сколько на каком боссе больше отлетал)

0
Raphtallia

Да и так понятно что там маления лидирует.

1
AndralStormborn Raphtallia

Ну, многие любят хардкор и приходят к ней в овнобилдах с зубочистками. А так, тот же Лавовый или Богохульный клинок, да и некоторые другие оружия и спеллы, ее без напряга убивают, даже без призванных духов

0
Alex Row Raphtallia

Хз- больше всего я умер, когда пытался спрыгнуть вниз, прыгая по могильным плитам, чтобы добраться до трех пальцев- с платформингом у меня всегда было плохо)

0
AndralStormborn Alex Row

Ахах, жиза) Прыгание над обрывами - реально самая сложная часть игры, пока не научишься

0
Аристов--Черный

И чо? Ну раз так в жопе зудит, пусть маркером на стене себе ачивку нарисуют. Сфоткают - покажут всем кому неинтересно. Велика беда:))

Хуже, когда у поколения нет достижений...

0
Квасилич

Называется придумай себе достижения сам, благо жанр позволяет) Обычно считаю душеигру завершенной при прохождении максимального нг без фантомов, магии и прочей имбы. А официальные ачивки в душах разве что ленивый не соберет, к слову в Елде засчет отсутствия ковенантов и привязанных к ним достижений самая легкая платина (зато самая геморная в ДС2, по обратной причине;)

0