Последнее обновление для Elden Ring неожиданно испортило самого сложного босса в игре ©

В сообществе фанатов хардкорного ролевого экшена Elden Ring от студии FromSoftware случилась настоящая трагедия. Для многих опытных геймеров игра больше не создает сложных испытания и всему виной последнее обновление. В патче 1.09 для Elden Ring разработчики неудачно переработали баланс, испортив самого сложного босса.

Дочь королевы Марики и Радагона величественная Маления, Клинок Микеллы с выходом недавнего патча для Elden Ring растеряла всю свою мощь. На прохождение некогда самого сложного босса игры теперь уходит чуть больше минуты и для победы игрокам не нужно прибегать к сложным тактикам или нечестным уловкам. Теперь все что нужно для победы на Маленией это изогнутый двуручник Проклятый меч Морготта, улучшенный до максимума и несколько предметов на его усиление.

Вот, как выглядит рядовое прохождение Малении в Elden Ring после патча 1.09:

Игроки Elden Ring уже выразили свое негодование по этому поводу. Пользователи призывают разработчиков обратить внимание на эту проблему и в следующем обновлении сделать Малению снова сильнейшим боссом в игре.