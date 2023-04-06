Последнее обновление для Elden Ring неожиданно испортило самого сложного босса в игре

В сообществе фанатов хардкорного ролевого экшена Elden Ring от студии FromSoftware случилась настоящая трагедия. Для многих опытных геймеров игра больше не создает сложных испытания и всему виной последнее обновление. В патче 1.09 для Elden Ring разработчики неудачно переработали баланс, испортив самого сложного босса.
Дочь королевы Марики и Радагона величественная Маления, Клинок Микеллы с выходом недавнего патча для Elden Ring растеряла всю свою мощь. На прохождение некогда самого сложного босса игры теперь уходит чуть больше минуты и для победы игрокам не нужно прибегать к сложным тактикам или нечестным уловкам. Теперь все что нужно для победы на Маленией это изогнутый двуручник Проклятый меч Морготта, улучшенный до максимума и несколько предметов на его усиление.
Вот, как выглядит рядовое прохождение Малении в Elden Ring после патча 1.09:
Игроки Elden Ring уже выразили свое негодование по этому поводу. Пользователи призывают разработчиков обратить внимание на эту проблему и в следующем обновлении сделать Малению снова сильнейшим боссом в игре.
Что за бред !? По сути, раньше она также легко убивалась реками крови, а сейчас просто ещё один мечик добавился и все. Хотя собственно, можно было заточить два меча и закалить на кровотечение, и тогда убивалась ещё быстрее чем реками крови даже. Её сложной то считают почему !? Нарочно ограничивают своего персонажа в силе, что бы победить через банальное заучивание паттернов атак !?
Она считается сложной потому что является одним из немногих боссов этой помойки, которого можно действительно назвать сложным + мемная реплика после каждой смерти игрока. И не зная её мувсет даже вдвоём можно легко отъехать.
Если "нарочно ограничивать персонажа в силе" - значит не читать гайдов или отказаться от использования оп оружия/заклинаний в угоду собственному стилю - то я хз. Лучше я "ограничу своего персонажа", но оставлю интерес и азарт в игровом процессе. В елде полно игроков, которые себя "не ограничивают" - поэтому спустя неделю после релиза каждый пёс в пвп бегал с реками казуала, а Малению забирал со слезой. Я к Малении ходил вообще с алебардой, арбалетом и башенным щитом в тяжёлой нагрузке. Ну и на онли парированиях ещё было дело. Да, она не закликивалась за одну минуту - но это хотя бы было интересно и увлекательно. Удовольствие от видеоигры, ю ноу.
А чизить её - всё одно что в начале второго фоллаута по гайдам достать силовую броню мод. 2 в Наварро, стырить гаусс-винтовку в Сан-Фране. и после этого отправиться в Кламат и Дэн, где по замыслу разрабов игрок должен побираться за каждый доллар. А потом рассказывать что игра лёгкая и скучная, а другие игроки кто так делать отказывается - просто себя ограничивают.
Да да да, я это мышление на двести рядов знаю, но это тупой самообман. Она не сложная, она убогая совершенно. Без всяких гайдов, билдов, "оп оружия" которого в этой игре немало, вся её сложность в её аое атаках, и то тебе нужно лишь запомнить когда отбегать от распускания её цветочка, и когда можно начинать подходить. Она г*вно в сравнении с большинством боссов из трилогии DS.
Кстати забавно, на youtube бесчисленно роликов где её просто об*ссывают, но не единого где бы это сделали голыми руками... разочаровывающе.
А ещё смешно, что ты проходил каким то убогим персом, и пыжился на боссе, и считаешь это крутым.. Столько возможностей игра даёт, а "твой стиль" это перс слабак)
Конечно, драться с боссом тактически и используя богатый арсенал который игра предоставляет - это убого. Другое дело - спамить ей в лицо тем же ривербладом, слезой, двумя катанами на фростбайт и кровоток. Дружище, ты можешь писать всё что хочешь - и про моего "убогого" персонажа, и какая Маления - лёгкий и убогий босс. Но какой в этом смысл, если ты не можешь элементарного - убить Малению исключительно на парированиях?
Спорить с задротом конечно убогое занятие... Но в чем тактика дружок ? В парированиях/заучивание мувсета - это твой богатый арсенал !?)) Богатый арсенал это как раз все это оружие, что есть в игре, а не пользоваться им, это намеренные поддавки боссу, от чего такие задротики, потом и называют его сложным... клоуны не то слово)
Сами придумывают себе сложность, и хвалятся этим потом...
ps забавно тут флуд ниже почистили)
А что, теперь самое время наподдать этой даме за все часы унижений.
Босс гoвна, у которой опасны только две атаки, но зато какие: танец водяного плясуна от которого хрен увернёшься ибо рандом, и во второй фазе когда она своих двойников выпускает, от которых тоже хрен увернёшься ибо тоже рандом. И, в отличие от тех же Морготта, Радана или Годфри, её даже убивать неинтересно. Либо она применит свои супер-пупер атаки и убьёт игрока, либо затупит и откиснет как миленькая. Нет ощущения поединка и противостояния, нет интереса.
Так с большинством боссов в ER. Мне вообще никого убивать было не интересно. Они почти все тупо сводятся к спаму своих аоешных атак... От чего, и приходишь не к заучиванию их паттернов, а к кровотоку и слезе, и уничтожаешь всю эту шушару без намека на сложность.
Похоже на правду. Но если других хотя бы интересно превознемогать, то Маления может лесом пойти. Я типа её потраил, увидел её атаки в обоих фазах, увидел её отхил, пошёл проточил слезу на +10 и убил эту дурёху.
Получается, после патча горшкоголовый задрот-абузер стал безработным.
Для меня вся серия соулс такая (первую прошел, другие дропнул что-то на половине, что-то после 10-20 ч игры, скучно) всегда удивляюсь почему люди так превозносят соулсы, изучил мувсет босса и убиваешь, и так по кругу (гордится что потратил N-времени на день сурка пока мозг не запомнил движения и после уважения к себе появляется? или что испытывают соуслфаны? кайфуют от боевки удар/перекат? или терпение и усидчивость поднимают свою? потому что кроме дизайна локаций и некоторых врагов таких "великих" плюсов я не вижу для себя в играх фромов. Нормальные/хорошие игры не более)
У меня тут наверное, решает именно ограниченность в возможностях которые мне предоставляет игра. Последний из соулсов которые я пере-проходил это 3й, и у меня до поры там горело, хотя я уже проходил. Там хочешь не хочешь, а паттерны изволь заучивать, хотя они там у всех относительно простые. Расслабился и сдох, так и так, безмозглым рашем не пробежишь. Даже раскачанным персонажем, нужно думать как играть. В Elden Ring же... у меня овер дофига вариантов божить просто.
Вот один из них
В Dark Souls 3... одно из самых сильных оружий в игре, это стартовые двойные мечи наемника. У них нет какой то магической атаки, (разве, что ты им заклинанием, огненный дамаг ещё добавишь) просто они хорошо и быстро вливают урон, и насколько они хороши, зависит только от прямоты рук игрока. А что в видео !? Там мозги или скилл требуются !? Вообще нет, и такого оружия в игре, целый железнодорожный состав. Даже Nioh 2, что б её.. Море чертового гринда, но имбующей тварью, ты станешь только если закалишь весь шмот на +50 минимум, составишь фигов билд (что такой ужас, что матами не описать), и в целом, потратишь овер дофига часов... Но это для соулс лайка, все же более приемлемо, чем - вот у нас "сложная игра", но только лишь исключительно для тех кто во все предыдущие такие игры не играл никогда, для остальных... плюнуть и растереть.
Кстати, есть же аналог у Малении, "самый сложный" босс в Sekiro... "молодой" Иссин... он такой легкий на самом деле, что я ржу пока пишу. Он убивается одной "тактикой", смехотворно легко, просто ужасно смешно как.
Тебе нужно вылавливать моменты его тупежа между атаками, и зажимая кнопку обычной атаки, тыкать его её усиленным вариантом, отбежал, его тупеж, твой тык, отбежал и так до победы. Работает на всех его стадиях, можно даже если чуть осторожнее действовать, не получить урона вообще, ни на какой из его стадий, всё.
Прошёл и даже не заметил. К тому моменту к ней приходишь настолько перекаченным что как тот мужик из известного ролика "мне всё по..., вааще по...".
И раньше было много билдов и оружия, которыми она быстро и просто убивалась.
Во втором прохождении,заваливал её с другом катаной на кровь и каким-то мечиком на лёд.
Друг помер еще в первой фазе,но завалилась норм.
Фрост + блид если на босса работают , то он нифига не сложный... А вот сколько я долбался с гаргульями 2мя в своё время...
трахался милишником с ней около часа, так и не прошёл( надоело, переобулся в мага у ренналы, лучом азура с первого трая ушатал.. да, таковой вот хеймплей
у тебя был неправильный милишник. Взял бы Богохульный клинок и все, изи мод. Еще забафаться можно на урон и резисты, всего то немного веру качнуть. И флакон на резисты выпить. И танкуй себе лицом. А уж если вызвать духа, например Тихею... Нет, лучше не призывать - слишком скучно.
Это значит как РПГ игра шлак классы не работают кроме мага ! В Dark Souls хотя клирики были, тут 2 класса всего это не рпг а подобие (((
с богохульником нет особого смысла в эту игру играть
Есть смысл, мне понравилось. Экономит хилки. Не все любят мазохизм и прохождение с одной дубинкой в трусах.
Возможно это было до патча, но когда я играл, она от луча уходила в первую же секунду, эта тактика не работала. Убивал ее катаной реки крови.
я играл первый раз не попал на нее хотя игру играл около 220 часов...
хорошо что рядовому игроку она не попадаются по пути или около того