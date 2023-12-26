Посмотрите, как бы выглядела богиня Марика из Elden Ring в реальной жизни

Мрачный мир Elden Ring от FromSoftware оказался удивительно богатым на уникальных персонажей с интересной историей. К таким можно смело отнести богиню и королеву Марику, которая долгое время правила всем Междуземьем. Героиня практически не участвует в сюжетных событиях игры, кроме финала, но теперь у нас есть возможность оценить её интерпретацию в реальном мире.
Энтузиасту под ником mysmartarts удалось полностью воссоздать образ богини Марики, хотя в самой игре её внешность практически невозможно разобрать. С помощью технологий искусственного интеллекта пользователю удалось завершить образ героини и представить её реалистичную версию. Именно такой могла бы выглядеть правительница-богиня Междуземья в реальности:
Стоит отметить, что фанатская работа была очень тепло принята поклонниками и исследователями лора Elden Ring. По мнению игроков, реалистичная версия Марики очень точно подчеркивает её элегантную и красивую внешность, которая лишь описывалась в игре.
Узнать больше о Марике возможно будет в сюжетном дополнении Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Новости об аддоне могут появиться весной следующего года.
Скоро косплеерам придётся искать нормальную работу:)))
Очередная ИИ-картинка, которыми загадили уже всю галерею на ПГ. Да. качество получше, но не более. Ради этого новость писать смысла нет (как и вообще в таких картинках на ПГ).
Смысл новостей здесь в зарабатывании бонусов. Я стараюсь кидать жалобы на такие недо-новости
глаза хорошие конечно!
Это прям богиня Pornohub
🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Хорошо, что гении тут типа автора смогли разобрать! Иначе что бы мы делали?
Красиво что тут скажешь.
В каком месте (нарисовано ИИ) это в реальной жизни? Ладно(не знал что ляпну такое) был-бы КОСПЛЕЙ.... но это чё??? Особенно руки и НОГТИ, но кому это надо, главное показали-же....
Оригинал выложите пожалуйста!
В смысле, Радагона?
И я представляю, заходит такой гг: весь в го*не, в грязи, в крови, только что пи*дился с Радагоном
Хоть бы глаза Фотошопом подправил ради приличия и отражение в зеркале другого человека убрал🤔, а то создаётся впечатление, что за ней стоит призрак настоящей богини, и она руку под юбкой держит, а там к ноге пистолет с глушителем прикреплён, ну или нож..🙀🤣
сисюльки =))) пора .рочить .исюльку =)))