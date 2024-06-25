Появились упрощающие моды для Shadow of the Erdtree

В издании IGN обратили внимание на появление модов, упрощающих прохождение нового дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring. На сайте Nexus Mods стали доступны сразу несколько модофикаций - самые популярные из них уже есть на нашем сайте.
- Shadow of the Erdtree Journalist Mode — уменьшает любой входящий урон на 50% или на 100% в зависимости от режима.
- Shadow of the Erdtree Wolverine Mode — удваивает урон игрока, снижает получаемый урон, даёт регенерацию здоровья и восстанавливает руны после смерти, дает безлимитное благословение Марики.
- Easy Shadow of the Erdtree — снижает наносимый врагами урон до 75%, 90% или 60% в зависимости от режима.
Перечисленные моды вошли в список самых часто скачиваемых для дополнения - суммарное число загрузок составило несколько тысяч. Модификации упрощающие Shadow of the Erdtree начали появляться вскоре после жалоб игроков на высокую сложность дополнения. При этом некоторые игроки проходят дополнение без помощи рук.
Ранее глава FromSoftware и геймдиректор Elden Ring Хидетака Миядзаки признавался, что снижение сложности игры могло бы её сломать.
// Дмитрий Иванов
Позорище)
Миядзаки: - "Ты че, ох...ел?!"
Моды от всем известного ГЕЙмера Виталия Казуалова
Не прикасайтесь к модам!
Миядзаки покарает,потом стоять на соулсы не будет!
После улучшения осколков Древа Упадка прохождение станет более лёгче. Я немного улучшил их, и теперь падаю не с двух тычек а стрех))))
Искренне не понимаю я этих игроков, понимают же в чем смысл и основной прикол игры, зачем его ломать?
Прикол понимаем но такое геймдизайнерское решение не одобряем. Прокачка из основной игры мало влияет на длс, все завязано на осколках упадка только собирая их можно нормально наносить урон и не умирать с 1-2 тычек, естественно начинать длс с поисков этих осколков по всей карте унылое занятие. Мне изначально казалось что эта механика должна была работать на усложнение для любителей челленджа.
А в чём основной прикол?
Тут большой открытый мир, живности хоть отбавляй, на право и лево вырезай, махать мечом прикольно, приятно, магия вроде тоже, всё. Ты не задумывался что для многих игроков это и есть смысл конкретно этой игры, а не в сложности, лоре и прочей фигни.
Если я не путаю она считается самой лёгкой игрой из всех их прошлых, плюс открытый мир. Чувак будь это классической сосиской в соусе да фиг бы он когда такую аудиторию привлёк.
Единственное что для этого есть условные диаблойды, а в той же Diablo 4 и квесты добротные и сюжет более под классические рпг(ну это я в плане вырезания монстров) но тут изометрия и всё же немного другое. Короче если именно позалипать то это единственный представитель данного жанра где это можно сделать, причём не погружаясь во всю остальную муть
Даже глянь сколько на этом ресурсе скачало трейнер к данной игре))
Да я сам в неё так и играл. скачал трейнер(настроил чёт типо низкого уровня сложности) и пошёл на лево на право кромсать, поставив цель открывать карту и боссов ну собственно что игра предлагает. Было весело, без заморочек, пока не попал в подземелья чьи масштабы меня удивили, а так как я в принципе не любитель подземелий в какой либо из игр, там мне и стало скучно(оно прям огромное) по итогу и забил на неё.
Как по мне, это просто очередной вызов. Механика, которая отличает оригинал от дополнения. Геймдизайнеры, я думаю, так это и задумали.
Ну, возможно ты прав. Если смотреть на игру в отрыве от жанра соулс, а так же, учитывать её популярность и, соответственно, разношерстность аудитории, теперь, может и могу понять.)