Представлен тизер фанатской короткометражной аниме-адаптации Elden Ring

На фоне шумихи вокруг Shadow of the Erdtree и слов создателей Elden Ring о возможной экранизации фанаты отчаянно ждут телесериала или фильма по этой вселенной. И вот сегодня мы получили первый взгляд на фанатскую аниме-короткометражку
Это аниме, созданное компанией Steins Alter Productions, получило свой первый тизер-трейлер, и выглядит оно довольно впечатляюще. В этом почти минутном ролике мы видим самых знаковых персонажей из истории Elden Ring.
Готовый продукт не будет полноценным сериалом, но он должен стать впечатляющей пятиминутной короткометражкой, демонстрирующей потенциал франшизы в форме аниме. На данный момент планируется, что короткометражка выйдет осенью, но точная дата пока не определена.