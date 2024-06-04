Представлены новые изображения Elden Ring: Shadow of the Erdtree, демонстрирующие локации и персонажей

Учитывая огромный глобальный успех основной игры, неудивительно, что Elden Ring: Shadow of the Erdtree стала одной из самых ожидаемых игр 2024 года, даже больше, чем другие полноценные игры, несмотря на то, что это всего лишь расширение.

Bandai Namco опубликовала группу скриншотов, которые помогают нам погрузиться в нужную атмосферу, а также раскрывают кое-что еще о Shadow of the Erdtree, включая персонажей, окружение и игровые ситуации.

Общий стиль, который проявляется в изображениях, явно близок к стилю Elden Ring, поскольку представляет собой расширение в том же мире, но все же имеет свои особенности. В частности, можно увидеть некоторые детали обстановки, например, огромный замок, который представляет собой одно из первых подземелий для исследования в Shadow of the Erdtree.

Земля Теней, где происходит часть новой части игры, представляет собой территорию удивительной красоты, с большими возвышающимися сооружениями и различными природными элементами. Здесь также расположены замок Энсис и поселение Белурат, окруженное стеной, причем последнее также представляет собой важный элемент с точки зрения дизайна квестов.

Также можно увидеть некоторых новых персонажей, новое оружие и броню, но это лишь фрагменты большого количества контента, который ждет нас в Elden Ring: Shadow of the Erdtree с 21 июня 2024 года.