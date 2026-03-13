Предварительные обзоры Elden Ring Tarnished Edition указывают на улучшенную производительность на Switch 2

Хотя FromSoftware отложила релиз Elden Ring Tarnished Edition на Nintendo Switch 2, чтобы сосредоточиться на улучшении производительности, благодаря GDC 2026 появились новые предварительные обзоры порта, и такие издания, как GameSpot и Polygon, отмечают, что теперь игра работает намного лучше.

Демоверсия, предлагающая 15 минут игрового процесса, посвящена началу Elden Ring. Polygon отметил, что этого времени достаточно, чтобы хотя бы добраться до Маргит. В превью отмечалось, что, хотя частота кадров в Elden Ring Tarnished Edition в портативном режиме всё ещё не такая плавная, как 60 к/с, она значительно лучше, чем сообщалось ранее о падениях до 15 к/с. Хотя сама FromSoftware ещё не раскрыла никаких подробностей о своих целевых показателях производительности, более плавная частота кадров в последних сборках может указывать на то, что компания стремится к 30 к/с, а может быть, даже и к 40 к/с.

Elden Ring Tarnished Edition была анонсирована ещё в апреле 2025 года. Хотя тогда было опубликовано мало подробностей, название указывало на то, что FromSoftware рассматривает этот релиз как своего рода «окончательное издание».

Однако несколько месяцев спустя появились сообщения о том, что производительность Elden Ring Tarnished Edition была довольно низкой, особенно в портативном режиме. В одном из видеороликов от августа 2025 года Феликс Санчес из Nintendo Life отметил, что игра была ограничена 30 кадрами в секунду, но в напряжённые моменты частота кадров падала до 20, а иногда даже до 15. Он сравнил это с игрой в The Legend of Zelda: Ocarina of Time на Nintendo 64, которая, как известно, работала с низкой частотой кадров.

Это действительно плохо, и я понимаю, почему они не хотят, чтобы вы это видели. Это было похоже на игру в Ocarina of Time. 20 кадров в секунду, иногда до 15 кадров в секунду.

В то время как предыдущие консольные версии Elden Ring хвалили за довольно хорошую производительность, версия для ПК была хорошо известна своими микрозаиканиями. Было обнаружено, что проблема в основном связана с тем, как игра обрабатывает компиляцию. На платформах Linux, таких как менее мощная Steam Deck, производительность Elden Ring заметно повысилась благодаря тому, что шейдеры компилируются в операционной системе ещё до запуска игры, благодаря работе трансляционного слоя Proton между игрой и графическими API Linux.