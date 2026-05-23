Призрачный скакун Поток из Elden Ring получит экшен-фигурку за $105

Max Factory и Good Smile Company открыли предзаказы на призрачного скакуна Потока (Torrent) из ELDEN RING. Подвижная фигурка серии figma выполнена из ПВХ, имеет высоту около 180 мм и детально воссоздает движения коня из игры. Над моделью работали известные мастера: Масаки Апси, POLY-TOYS, Нобухико Асахина и Асука Маруноучи.

В комплекте покупатели найдут самого скакуна, фирменную подставку, копьё и детали для динамичных поз. Главной особенностью стали сменные нижние части тела для фигурки Raging Wolf figma (продаётся отдельно). Они созданы специально для того, чтобы реалистично посадить всадника в седло.

Цена предзаказа составляет 16 800 иен (около 105 долларов). Официальный релиз коллекционной фигурки запланирован на январь 2027 года.