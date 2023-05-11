Elden Ring 25.02.2022
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Продажи Elden Ring достигли 20,5 миллионов копий

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monk70
Новости

В своем недавнем квартальном финансовом отчете издательство Bandai Namco сообщило, что по состоянию на 31 марта Elden Ring было продано более 20,5 миллионов единиц по всему миру на всех платформах, а с момента последнего обновления данных о продажах в феврале было продано еще полмиллиона копий.

FromSoftware в настоящее время также работает над расширением Elden Ring с Shadow of the Erdtree, хотя у него еще нет даты выпуска. Судя по последнему финансовому отчёту, дополнение выйдет не раньше апреля 2024 года.

Перед его запуском разработчик и Bandai Namco также выпустят Armored Core 6: Fires of Rubicon в августе.

Elden Ring доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.

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