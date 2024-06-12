Продажи Elden Ring превысили 25 миллионов копий

Bandai Namco и FromSoftware сообщили, что суммарные продажи ролевой игры с открытым миром Elden Ring достигли 25 миллионов копий, включая как физические копии, так и цифровые продажи.
Напомним, что в феврале 2023 года было продано 20 миллионов копий игры, а за последние несколько месяцев эта цифра увеличилась еще на 5 миллионов.
Стоит отметить, что большая часть продаж Elden Ring пришлась на релизный период. В первый месяц после выхода было продано около 13,4 миллиона копий, а за год эта цифра перевалила за 20 миллионов.
Успех Elden Ring не утихает, и сейчас Bandai Namco и FromSoftware готовятся к релизу первого и единственного дополнения к игре. Shadow of the Erdtree, как его назвали, выйдет 21 июня.
Elden Ring была тепло принята как критиками, так и игроками. Она получила множество наград, включая награду "Игра года" на The Game Awards 2022.
Игра доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One и PC (через Steam) с 25 февраля 2022 года.
Горжусь шо я среди этих 25 лямов. А любители шары пусть горят в аду.
двуручник Гатса + пепел коготь тигра мой готов к бою в длс....им я разносил всех босов как тряпичных кукол(про мобов вообще молчу)
Балабол.
Кто эти люди без интеллекта // Vengel Bryde