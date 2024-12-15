Продажи Elden Ring приближаются к 30 миллионам - на данный момент продано уже 28,6 миллиона копий игры

Студия FromSoftware и компания Bandai Namco, в своем недавнем пресс-релизе поделились обновленными данными продаж игры Elden Ring.
Издатель упомянул, что игра стремительно приближается к 30 миллионам проданных копий: на данный момент отгружено уже 28,6 миллионов копий игры. На достижение таких показателей игре понадобилось 2,5 года.
Elden Ring вышла в феврале 2022 года на PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S и Xbox One. Летом текущего года для игры вышло масштабное дополнение Shadow of the Erdtree.
вполне заслуженно хорошая игра на любителя конечно но игра реально хорошая
Стоило бы это удовольствие хотя бы тыщи две, а то четыре-пять это как-то прям совсем...