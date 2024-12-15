ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.8 6 133 оценки

Продажи Elden Ring приближаются к 30 миллионам - на данный момент продано уже 28,6 миллиона копий игры

AceTheKing
Новости

Студия FromSoftware и компания Bandai Namco, в своем недавнем пресс-релизе поделились обновленными данными продаж игры Elden Ring.

Издатель упомянул, что игра стремительно приближается к 30 миллионам проданных копий: на данный момент отгружено уже 28,6 миллионов копий игры. На достижение таких показателей игре понадобилось 2,5 года.

Elden Ring вышла в феврале 2022 года на PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S и Xbox One. Летом текущего года для игры вышло масштабное дополнение Shadow of the Erdtree.

2
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Destroited

вполне заслуженно хорошая игра на любителя конечно но игра реально хорошая

4
Кей Овальд

Стоило бы это удовольствие хотя бы тыщи две, а то четыре-пять это как-то прям совсем...

0