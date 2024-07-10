Продажи Elden Ring в Великобритании резко выросли благодаря выходу дополнения Shadow of the Erdtree

Продажи Elden Ring в Великобритании резко возросли благодаря выходу дополнения Shadow of the Erdtree. По сравнению с предыдущим месяцем продажи игры выросли на 467%, что позволило ей подняться на четвертое место в чарте продаж.
Это впечатляющий результат, особенно учитывая общее снижение продаж игр в июне.
В целом, продажи консолей и игр в Великобритании в июне 2024 года упали на 14% по сравнению с июнем 2023 года. Это связано с отсутствием крупных релизов, таких как Diablo IV, Final Fantasy 16 и Street Fighter 6.
Тем не менее, некоторые игры показали хорошие результаты. Лидером продаж стала EA Sports FC 24, за ней следуют Grand Theft Auto V и F1 24.
Самые продаваемые игры в июне 2024 года в Великобритании:
- EA Sports FC 24
- Grand Theft Auto 5
- F1 24
- Elden Ring
- Hogwarts Legacy
- Sid Meier's Civilization 6
- Red Dead Redemption 2
- Call of Duty: Modern Warfare 3
- Grand Theft Auto Online
- Rainbow Six Siege
Продажи PlayStation 5, Nintendo Switch и Xbox Series X|S также продемонстрировали снижение по сравнению с прошлым годом. PS5 остается самой продаваемой консолью, опережая Nintendo Switch и Xbox Series X|S вместе взятые. В категории аксессуаров наблюдается рост на 16%.
Четыре модели контроллера DualSense (черный, белый, красный и синий) заняли первые четыре места в списке самых продаваемых аксессуаров.
Стоит отметить, что количество проданных контроллеров DualSense теперь совпадает с количеством проданных консолей.
А почему меня должно е###ть что там в Великобритании выросло?
Чего все новостники так носятся с продажами в Великобритании? Там что, половина всего рынка?
Наполняют свои сайты подливой, нужно заполнять свободное пространство. Иначе начальство подумает, что они не работают.
dlc разочаровало ? лучше бы как новую игру делали , а при игре + уже как продолжение