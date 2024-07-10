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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.7 5 108 оценок

Продажи Elden Ring в Великобритании резко выросли благодаря выходу дополнения Shadow of the Erdtree

butcher69
Новости

Продажи Elden Ring в Великобритании резко возросли благодаря выходу дополнения Shadow of the Erdtree. По сравнению с предыдущим месяцем продажи игры выросли на 467%, что позволило ей подняться на четвертое место в чарте продаж.

Это впечатляющий результат, особенно учитывая общее снижение продаж игр в июне.

В целом, продажи консолей и игр в Великобритании в июне 2024 года упали на 14% по сравнению с июнем 2023 года. Это связано с отсутствием крупных релизов, таких как Diablo IV, Final Fantasy 16 и Street Fighter 6.

Тем не менее, некоторые игры показали хорошие результаты. Лидером продаж стала EA Sports FC 24, за ней следуют Grand Theft Auto V и F1 24.

Самые продаваемые игры в июне 2024 года в Великобритании:

  1. EA Sports FC 24
  2. Grand Theft Auto 5
  3. F1 24
  4. Elden Ring
  5. Hogwarts Legacy
  6. Sid Meier's Civilization 6
  7. Red Dead Redemption 2
  8. Call of Duty: Modern Warfare 3
  9. Grand Theft Auto Online
  10. Rainbow Six Siege

Продажи PlayStation 5, Nintendo Switch и Xbox Series X|S также продемонстрировали снижение по сравнению с прошлым годом. PS5 остается самой продаваемой консолью, опережая Nintendo Switch и Xbox Series X|S вместе взятые. В категории аксессуаров наблюдается рост на 16%.

Четыре модели контроллера DualSense (черный, белый, красный и синий) заняли первые четыре места в списке самых продаваемых аксессуаров.

Стоит отметить, что количество проданных контроллеров DualSense теперь совпадает с количеством проданных консолей.

-3
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Кабель из Белфаст-сити

А почему меня должно е###ть что там в Великобритании выросло?

3
Valend

Чего все новостники так носятся с продажами в Великобритании? Там что, половина всего рынка?

0
Simulyant

Наполняют свои сайты подливой, нужно заполнять свободное пространство. Иначе начальство подумает, что они не работают.

0
vertehwost

dlc разочаровало ? лучше бы как новую игру делали , а при игре + уже как продолжение

-2