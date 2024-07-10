Продажи Elden Ring в Великобритании резко выросли благодаря выходу дополнения Shadow of the Erdtree

Продажи Elden Ring в Великобритании резко возросли благодаря выходу дополнения Shadow of the Erdtree. По сравнению с предыдущим месяцем продажи игры выросли на 467%, что позволило ей подняться на четвертое место в чарте продаж.

Это впечатляющий результат, особенно учитывая общее снижение продаж игр в июне.

В целом, продажи консолей и игр в Великобритании в июне 2024 года упали на 14% по сравнению с июнем 2023 года. Это связано с отсутствием крупных релизов, таких как Diablo IV, Final Fantasy 16 и Street Fighter 6.

Тем не менее, некоторые игры показали хорошие результаты. Лидером продаж стала EA Sports FC 24, за ней следуют Grand Theft Auto V и F1 24.

Самые продаваемые игры в июне 2024 года в Великобритании:

Продажи PlayStation 5, Nintendo Switch и Xbox Series X|S также продемонстрировали снижение по сравнению с прошлым годом. PS5 остается самой продаваемой консолью, опережая Nintendo Switch и Xbox Series X|S вместе взятые. В категории аксессуаров наблюдается рост на 16%.

Четыре модели контроллера DualSense (черный, белый, красный и синий) заняли первые четыре места в списке самых продаваемых аксессуаров.

Стоит отметить, что количество проданных контроллеров DualSense теперь совпадает с количеством проданных консолей.