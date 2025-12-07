Продажи франшизы Elden Ring за менее чем четыре года достигли почти 50 миллионов копий

Прошло почти четыре года с момента выхода Elden Ring, и его успех уже ни для кого не секрет. Успех игры стал настоящим триумфом для FromSoftware: она была признана игрой года, получила множество наград и побила рекорды по продажам DLC, что вывело эту и без того популярную студию на новый уровень.

Кроме того, Elden Ring открыл для FromSoftware двери в жанр live-service, когда в начале этого года разработчики попробовали себя в чем-то совершенно новом, выпустив Elden Ring: Nightreign. С тех пор продажи всей IP-серии достигли почти 50 миллионов копий. Недавно FromSoftware подтвердила, что Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollow разошлась тиражом в 2 миллиона копий. Этот DLC стал последним успехом серии, но сама Nightreign, судя по последним данным о продажах, разошлась тиражом более 5 миллионов копий.

Что касается непосредственно Elden Ring, то на данный момент она может похвастаться тиражом более 30 миллионов копий. Если добавить сюда 10 миллионов копий DLC Shadow of the Erdtree, то за три с небольшим года серия достигла цифры в 50 миллионов проданных копий.

Конечный итог — 47 миллионов — это огромный успех, который должен позволить FromSoftware сохранить актуальность IP на долгие годы. FromSoftware также анонсировала The Duskbloods как свой следующий крупный проект на 2026 год. Так что следующий год, скорее всего, будет для студии еще более успешным.