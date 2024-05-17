Продюсер FromSoftware поделился парой изображений DLC Elden Ring - Shadow of the Erdtree

Официальный аккаунт игры в X только что опубликовал пару изображений. На первом новый образ противника, возможно, босса, с новым типом оружия, который подписан как: "Страшные враги непостижимой силы ждут вас в царстве теней". В руках у персонажа новый тип оружия, чакры. Хидетака Миядзаки подчеркивал, что новое оружие и совершенно новые архетипы оружия являются ключевой особенностью Shadow of the Erdtree, так что это, скорее всего, одно из них.
Что касается второго, скриншот выглядит как из Bloodborne. О том, что это действительно Elden Ring, можно догадаться по спирали благодатных огней на заднем плане. У скриншота отсутствует какая-либо подпись, но энтузиасты уже осветлили скрин, чтобы рассмотреть его более подробно.
Теперь мне п##да не только фигурально, но и буквально?
Причем с ушами))