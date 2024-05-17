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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 152 оценки

Продюсер FromSoftware поделился парой изображений DLC Elden Ring - Shadow of the Erdtree

Procy_on
Новости

Официальный аккаунт игры в X только что опубликовал пару изображений. На первом новый образ противника, возможно, босса, с новым типом оружия, который подписан как: "Страшные враги непостижимой силы ждут вас в царстве теней". В руках у персонажа новый тип оружия, чакры. Хидетака Миядзаки подчеркивал, что новое оружие и совершенно новые архетипы оружия являются ключевой особенностью Shadow of the Erdtree, так что это, скорее всего, одно из них.

Что касается второго, скриншот выглядит как из Bloodborne. О том, что это действительно Elden Ring, можно догадаться по спирали благодатных огней на заднем плане. У скриншота отсутствует какая-либо подпись, но энтузиасты уже осветлили скрин, чтобы рассмотреть его более подробно.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
evrey616225

Теперь мне п##да не только фигурально, но и буквально?

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luess

Причем с ушами))

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