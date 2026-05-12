Раскрыта возможная дата выхода Elden Ring на Switch 2: релиз ожидается уже этим летом

На текущий момент Nintendo Switch 2 демонстрирует отличную поддержку крупнобюджетных проектов. Такие игры, как Resident Evil Requiem, Pragmata, Cyberpunk 2077 и Star Wars Outlaws, показывают на консоли хорошую производительность. Несмотря на то что некоторые релизы сталкивались с трудностями, в целом наиболее требовательные AAA-тайтлы успешно адаптируются под железо новой платформы.

В индустрии ходят слухи о разработке версии Starfield для Switch 2, а недавняя утечка указывает на скорый выход триумфатора 2022 года — Elden Ring. Инсайдер Necro Felipe обнаружил на сайте канадского ритейлера PNP Games страницу «Tarnished Edition» для Switch 2. Согласно листингу, проект от FromSoftware должен выйти 10 июля 2026 года в формате карты с кодом активации (Game-Key Card).

Стоимость игры в листинге составила 110 канадских долларов (около 80 долларов США). Это выше привычного ценника для портов на Switch 2 (например, FF7 Rebirth стоит 50$), однако высокая стоимость, вероятно, связана с наценкой ритейлера.

Хотя игру анонсировали еще в апреле 2025 года, показ на прошлогодней Gamescom разочаровал журналистов: они жаловались на «сырой» порт и критические просадки частоты кадров даже при простом повороте камеры. Визуально игра выглядела достойно, поэтому игрокам остается надеяться, что Bandai Namco успеет оптимизировать производительность к релизу.