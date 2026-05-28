Разработчик Tomb Raider: Legacy of Atlantis назвал Elden Ring примером "честных" боссов

Разработчик боёв с боссами в Tomb Raider Legacy of Atlantis Марцин Матущик рассказал, что команда ориентируется на Elden Ring при создании сражений.

По его словам, главная задача хорошего босса — сделать так, чтобы игрок понимал свои ошибки, а не проигрывал из-за путаницы или плохих подсказок. В качестве примера он привёл Малению из Elden Ring, атаки которой заранее читаются через анимации, звук и визуальные эффекты.

Матущик считает, что лучшие боссы должны предупреждать об атаках прямо внутри игрового мира, а не через элементы интерфейса. Именно поэтому команда старается делать упор на анимации, движения и эффекты, а не на UI-подсказки.

Разработчик также отметил, что перед созданием босса студия сначала определяет, какие навыки игрока должно проверять сражение, и только потом строит вокруг этого саму битву и образ противника.

Для фанатов Tomb Raider это может быть хорошим знаком: в оригинальной игре боссы часто были просто «обычными врагами с большим запасом здоровья», тогда как ремейк, судя по всему, хочет сделать битвы намного глубже и зрелищнее.