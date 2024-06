Разработчики Elden Ring назвали главные причины для прохождения дополнения Shadow of the Erdtree

Хардкорный ролевой экшен Elden Ring от знаменитой японской студии FromSoftware вышел ещё в 2022 году. Проект собрал огромную базу фанатов по всему миру и был признан "Игрой года" единогласно нашими пользователями и редакцией. Несмотря на то, что с момента релиза игры прошло уже больше двух лет, она остаётся актуальной как никогда благодаря надвигающемуся DLC. Чтобы подогреть интерес к релизу сюжетного дополнения, разработчики опубликовали главные причины для его прохождения.

Как отмечают в студии FromSoftware, расширение Shadow of the Erdtree для Elden Ring станет идеальным поводом для возвращения всех игроков, которые прошли игру ещё в 2022 году. Вместе с этим, дополнение будет интересно также для всех новичков, поскольку оно раскрывает тайну происхождения фэнтезийного мира. Судя по тому, что уже известно, дополнение принесёт с собой ещё одну огромную новую территорию с испытаниями и уникальными персонажами. Ниже представлено 7 главных причин для прохождения Elden Ring - Shadow of the Erdtree:

Совершенно новая история. Игрокам предлагается пойти по стопам Микеллы, узнавая скрытую историю мира и самого Микеллы с точки зрения других персонажей, которые также ищут пропавшего полубога. На этом пути будут раскрыты тёмные тайны мира, и среди вашей компании могут скрываться скрытые мотивы. Новое королевство для исследования. Действие Shadow of the Erdtree происходит в скрытом мире, называемом Царством Теней. Этот совершенно новый регион был скрыт от всех остальных с того момента, как Марика обуздала силу золотой благодати. По какой-то скрытой причине Мессмер жестоко подавлял и издевался над населением этой завуалированной земли. Раздираемое этой невоспетой войной, Царство Теней полно неизвестных опасностей. Новые варианты RPG для большей гибкости и разнообразия. Shadow of the Erdtree добавляет новое оружие, снаряжение, навыки и магию, которые никогда раньше не видели в Землях Между. Игроков ждут поразительные засады новых врагов, столкновения с новыми персонажами и напряжённые встречи с новыми боссами, которые проверят их мастерство владения своим персонажем. Среди всех этих грозных угроз есть новое оружие и силы, которые вы можете приобрести, а новая система развития Царства Теней поможет вам принять вызов, если вы решите использовать этот новый тип силы. Часы незабываемых впечатлений. Те, кто найдёт время, чтобы побродить из одного конца Междуземья в другой, найдут бесчисленные секреты, которые предстоит раскрыть, а также десятки часов скрытых областей, дополнительных боссов и интригующих побочных квестов. Всемирное сообщество. Игроки оставляют сообщения прямо в игре, в которых могут дать полезный совет или устроить небольшой розыгрыш, чтобы другие геймеры были начеку. Но также можно увидеть, как они боролись с теми же проблемами, видели те же захватывающие дух достопримечательности и праздновали те же победы. Многопользовательский режим. В игре реализовано множество многопользовательских систем. Игроки могут выбрать кооперативную игру, соревновательную игру или игру в качестве спасателя. Полная библиотека руководств и ресурсов, доступных онлайн.

Релиз Shadow of the Erdtree состоится 21 июня на ПК и консолях. Напомним, ранее стало известно, что дополнением заинтересовался Илон Маск.