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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 380 оценок

Разработчики Elden Ring назвали главные причины для прохождения дополнения Shadow of the Erdtree

Gutsz
Новости

Хардкорный ролевой экшен Elden Ring от знаменитой японской студии FromSoftware вышел ещё в 2022 году. Проект собрал огромную базу фанатов по всему миру и был признан "Игрой года" единогласно нашими пользователями и редакцией. Несмотря на то, что с момента релиза игры прошло уже больше двух лет, она остаётся актуальной как никогда благодаря надвигающемуся DLC. Чтобы подогреть интерес к релизу сюжетного дополнения, разработчики опубликовали главные причины для его прохождения.

Как отмечают в студии FromSoftware, расширение Shadow of the Erdtree для Elden Ring станет идеальным поводом для возвращения всех игроков, которые прошли игру ещё в 2022 году. Вместе с этим, дополнение будет интересно также для всех новичков, поскольку оно раскрывает тайну происхождения фэнтезийного мира. Судя по тому, что уже известно, дополнение принесёт с собой ещё одну огромную новую территорию с испытаниями и уникальными персонажами. Ниже представлено 7 главных причин для прохождения Elden Ring - Shadow of the Erdtree:

  1. Совершенно новая история. Игрокам предлагается пойти по стопам Микеллы, узнавая скрытую историю мира и самого Микеллы с точки зрения других персонажей, которые также ищут пропавшего полубога. На этом пути будут раскрыты тёмные тайны мира, и среди вашей компании могут скрываться скрытые мотивы.
  2. Новое королевство для исследования. Действие Shadow of the Erdtree происходит в скрытом мире, называемом Царством Теней. Этот совершенно новый регион был скрыт от всех остальных с того момента, как Марика обуздала силу золотой благодати. По какой-то скрытой причине Мессмер жестоко подавлял и издевался над населением этой завуалированной земли. Раздираемое этой невоспетой войной, Царство Теней полно неизвестных опасностей.
  3. Новые варианты RPG для большей гибкости и разнообразия. Shadow of the Erdtree добавляет новое оружие, снаряжение, навыки и магию, которые никогда раньше не видели в Землях Между. Игроков ждут поразительные засады новых врагов, столкновения с новыми персонажами и напряжённые встречи с новыми боссами, которые проверят их мастерство владения своим персонажем. Среди всех этих грозных угроз есть новое оружие и силы, которые вы можете приобрести, а новая система развития Царства Теней поможет вам принять вызов, если вы решите использовать этот новый тип силы.
  4. Часы незабываемых впечатлений. Те, кто найдёт время, чтобы побродить из одного конца Междуземья в другой, найдут бесчисленные секреты, которые предстоит раскрыть, а также десятки часов скрытых областей, дополнительных боссов и интригующих побочных квестов.
  5. Всемирное сообщество. Игроки оставляют сообщения прямо в игре, в которых могут дать полезный совет или устроить небольшой розыгрыш, чтобы другие геймеры были начеку. Но также можно увидеть, как они боролись с теми же проблемами, видели те же захватывающие дух достопримечательности и праздновали те же победы.
  6. Многопользовательский режим. В игре реализовано множество многопользовательских систем. Игроки могут выбрать кооперативную игру, соревновательную игру или игру в качестве спасателя.
  7. Полная библиотека руководств и ресурсов, доступных онлайн.

Релиз Shadow of the Erdtree состоится 21 июня на ПК и консолях. Напомним, ранее стало известно, что дополнением заинтересовался Илон Маск.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
patagonia 66

Ждём новых рекордных цифр на твиче)

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August Dark

Как думаешь, в стиме онлайн превысит тот, что был на релизе игры?

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