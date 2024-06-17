Разработчики Elden Ring предупреждают о критических спойлерах к дополнению Shadow of the Erdtree

До выхода ожидаемого масштабного сюжетного расширения Shadow of the Erdtree для Elden Ring остается совсем немного времени. Многие игроки ждали продолжения основной истории с момента оригинального релиза RPG в начале 2022 года, и для них столкновение с неожиданными спойлерами к важным событиям DLC может быть особенно болезненным. К сожалению, в сеть просочилась масса сюжетных деталей, информации о боссах и даже финал дополнения, что не слишком обрадовало разработчиков игры из студии FromSoftware. Увы, утечку информации уже невозможно остановить, однако авторы Elden Ring призывают игроков быть осмотрительными и остерегаться спойлеров.
На официальных страничках FromSoftware и Elden Ring в социальных сетях появилось обращение к игрокам. В письме сообществу разработчики подтверждают, что в открытый доступ раньше времени попали важные сюжетные подробности из расширения Shadow of the Erdtree. Они призывают преданное сообщество поклонников хардкорной игры дождаться официального релиза DLC и воздержаться от обсуждения продолжения истории. Разработчики добавляют, что игроки могут сильно помочь друг другу, если хотя бы будут отмечать спойлерные темы соответствующим тегом.
Выход Elden Ring: Shadow of the Erdtree состоится на ПК и консолях 21 июня. Тем временем количество активных игроков в игре к релизу расширения начинает постепенно увеличиваться. На этих выходных в игре было зафиксировано уже более 170 тысяч пользователей только в одном Steam.
Единственный спойлер, о котором все и так знают, это то, что для прохождения игры, обязательно нужен огнетушитель и Попазаживин;)
Хоспаде, какие там ещё спойлеры)) Ещё более пафосные появления боссов?
Где-то уже видел, слили отрывки геймплея дополнения. Я конечно же держу себя в руках и пролистываю подобные новости. Еще немного потерпеть надо.
Спойлер: Марика - шл*ха междуземья
Надеюсь, сюда эти гадости никто тянуть не будет.
Сюжетные подробности. Сюжет в соулслайке, в них че ради сюжета играют?
Кроме как задротов на боссов Миядзаки породил задротов на лор.
Тут скорее речь про первое впечатление от появления противника.
Конечно, в них есть интересные сюжеты.
В игре нет диалогов, но есть спойлеры. Понял
Сразу видно эксперта. Скажи ещё что-нибудь на экспертном языке.