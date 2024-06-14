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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 332 оценки

Разработчики рассказали о точном времени релиза Elden Ring: Shadow of the Erdtree

monk70
Новости

Преодолев невероятную отметку в 25 миллионов проданных копий Elden Ring, FromSoftware объявила о появлении новых функций в обновлении, которое предшествует запуску Shadow of the Erdtree.

Как подчеркнула студия, патч первого дня Elden Ring Shadow of the Erdtree представит новые функции в базовой игре, к радости всех тех, кто желает продолжить исследование Междумирья в ожидании прибытия огромного расширения, которое откроет врата Теневых Земель.

Разработчики также сообщили точное время выхода расширения, представив удобную карту с различными географическими поясами. В России выход на консолях PlayStation и Xbox состоится в полночь по Москве, на ПК – 01:00 МСК. Предзагрузка для PlayStation станет доступна за 48 часов до выхода, на ПК и Xbox предзагрузки не будет.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Hevin

Жаль что предзагрузку конечно не дали.

1
Taga_m

Убил Мога Повелителя Крови и жду выхода DLC у его благодати.

0
Kenn1y

Зачем эти точные дата, что кто-то прям минуты считает?

0
Валерий Юриков

Сами разработчики

0