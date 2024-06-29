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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.7 4 821 оценка

Рейтинг Elden Ring Shadow of the Erdtree в Steam растет, фанаты говорят не слушать критику

monk70
Новости

Как мы сообщали вам, Elden Ring Shadow of the Erdtree подверглась небольшой критике в Steam после своего выпуска, при этом многие пользователи раскритиковали сложность, заявив, что она слишком высока.

Если изначально лишь 61% игроков положительно отзывались об игре, то теперь процент вырос до 71%. Изменение не такое уж большое, но, учитывая короткий период времени, оно имеет смысл, поскольку для изменения оценки требуется много отзывов.

Желая выявить причины повышения рейтинга расширения Action RPG от FromSoftoware, можно отметить три основных фактора. Прежде всего, некоторые игроки зашли так далеко, что оставили отзыв в противовес предыдущим. Признавая, что игра сложная, многие пользователи считают, что критиковавшие ее преувеличивают. Один пользователь, например, написал:

«Не слушайте негативные комментарии. Двуручные мечи по-прежнему наносят большой урон».

Менее вежливо другие просто говорят, что тот, кто жалуется на сложность, не способен играть. Другой пример — пользователь, который утверждает, что он совсем не хорош и что он всегда играл на высоком уровне, используя самых мощных призывов, и что ему нужно было 60 попыток, чтобы победить финального босса: это, по его мнению, доказывает, что игру можно завершить. Короче говоря, речь идет о том, как вы подходите к игре: для некоторых сложность является положительным моментом.

Кроме того, помимо контрреакции на бомбардировку обзоров, есть еще и тот факт, что игра вышла совсем недавно, поэтому те, кто рано бросает ее, первыми пишут отзывы (отрицательные, конечно), а те, кто ее ценит, ещё не заканчили дополнение и не успели высказать свое мнение.

Наконец, не исключено, что рекламная кампания Bandai Namco, направленная на объяснение игрокам, что делать, чтобы ограничить сложность, дала эффект.

4
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Фанаты соулс игр странные люди, у них явно стокгольмский синдром.

8
Без негатива

Они с первой игры наварачивают с лопаты по бесконечным болотам

0
tvorog8088

Сразу чувствуются задроты, 60 попыток, я бы после 5ой игру удалил)))

6
Mark500

Сверхлюди!

-1
Без негатива Mark500

Ноулайферы

0
BrokVud

Критики говорят не слушать фанатов))

5
Без негатива

По итогу не надо слушать никого

0
z8TiREX8z

Да,да, а то что с патчем слегка сложность понизили, это значение не имеет

4
_RedLion_

Каждый фанат по-своему Миядзаки:

4
Пользователь ВКонтакте

Смотрел я стримы,прохождения,умирая по 200 раз что бы убить один раз босса и получить удовольствие с матами и сломанной клавой - в писту такие игры. // Влад Винчестер

2
Mark500

Да, Папич Реллану смог убить только с 49 раза!

-5
Пользователь ВКонтакте Mark500

Кто то до сих пор папича смотрит?)
Бесполезный вообще через каждую секунду матерится,не может пройти.
Я о том,что смотреть то интересно,самому проходить - это не игра,а мучение. // Влад Винчестер

0
muxamor2011 Mark500

Кто такой папич ? или ты про батю своего ?

0
Ниалот Нзотович

А рейтинг это бред, смотрел как-то кино с рейтингом 4.2, фильм годнейший. Просто там нет известных понтовых актеров.

2
Samson48

что за кино такое?

0
Ain65 Rain

И опять же - сейчас бы жаловаться на сложность в игре, где ВСЯ СУТЬ ИМЕННО В СЛОЖНОСТИ. Ну серьёзно, что за бред. Вы покупаете игру, которая в прямом смысле для мазохистов (в хорошем смысле, сам играю), а потом жалуетесь на то, что вам там надерают пятую точку. Ну бред же.

2
Пользователь ВКонтакте

Никчемные раки негодуют, слишком сложна, вот то ли дело банана кликер // Александр Муравьедов

1
Пользователь ВКонтакте

Вы сообщали, что она подверглась большой критике. Фигляр пэжэ, приди в себя. // Александр Ковалёв

0
WealthyJian

Криворукие , идите играть в ретчата в режиме бога , там вас точно не убьют и не нойте 😀😀😀

0
Vinzed

Хз че сложного было, за 30 часов прошел, только на финальном боссе вызывал напарников. Гайдами только на поиск карт воспользовался.
п.с. Я не хардкорщик и проходил игры фромов по разу, ну и ачивки по гайдам добивал

-3
muxamor2011

да ты что. тут нельзя писать что тебе было легко. ведь игры фромов такие сложные и непреодолимые. ты должен писать как по 3 дня каждого босса трейл, и подыхал на них по 200+ раз.

-2
Vinzed muxamor2011

Честно говоря грустно видеть как игры фромов вдруг оказывается токсичные и оверхайпнутые, спустя 15 лет признания

-1
patagonia 66

нужно было установку патча на фикс сложности на выбор предоставить, чтобы казуалы успокоились, а люди норм насладились игрой, какой она и задумывалась

-3
Пользователь ВКонтакте

С чего ты взял, что она задумывалась простой? // Александр Муравьедов

1
Kenn1y

Может фанатики, дополнение хорошие, но не явно не из числа шедевров.

-3
Ain65 Rain

К чему эта чушь? Разве кто-то кричит о том, что дополнение - шедевр?

0