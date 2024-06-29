Рейтинг Elden Ring Shadow of the Erdtree в Steam растет, фанаты говорят не слушать критику

Как мы сообщали вам, Elden Ring Shadow of the Erdtree подверглась небольшой критике в Steam после своего выпуска, при этом многие пользователи раскритиковали сложность, заявив, что она слишком высока.
Если изначально лишь 61% игроков положительно отзывались об игре, то теперь процент вырос до 71%. Изменение не такое уж большое, но, учитывая короткий период времени, оно имеет смысл, поскольку для изменения оценки требуется много отзывов.
Желая выявить причины повышения рейтинга расширения Action RPG от FromSoftoware, можно отметить три основных фактора. Прежде всего, некоторые игроки зашли так далеко, что оставили отзыв в противовес предыдущим. Признавая, что игра сложная, многие пользователи считают, что критиковавшие ее преувеличивают. Один пользователь, например, написал:
«Не слушайте негативные комментарии. Двуручные мечи по-прежнему наносят большой урон».
Менее вежливо другие просто говорят, что тот, кто жалуется на сложность, не способен играть. Другой пример — пользователь, который утверждает, что он совсем не хорош и что он всегда играл на высоком уровне, используя самых мощных призывов, и что ему нужно было 60 попыток, чтобы победить финального босса: это, по его мнению, доказывает, что игру можно завершить. Короче говоря, речь идет о том, как вы подходите к игре: для некоторых сложность является положительным моментом.
Кроме того, помимо контрреакции на бомбардировку обзоров, есть еще и тот факт, что игра вышла совсем недавно, поэтому те, кто рано бросает ее, первыми пишут отзывы (отрицательные, конечно), а те, кто ее ценит, ещё не заканчили дополнение и не успели высказать свое мнение.
Наконец, не исключено, что рекламная кампания Bandai Namco, направленная на объяснение игрокам, что делать, чтобы ограничить сложность, дала эффект.
Фанаты соулс игр странные люди, у них явно стокгольмский синдром.
Они с первой игры наварачивают с лопаты по бесконечным болотам
Сразу чувствуются задроты, 60 попыток, я бы после 5ой игру удалил)))
Сверхлюди!
Ноулайферы
Критики говорят не слушать фанатов))
По итогу не надо слушать никого
Да,да, а то что с патчем слегка сложность понизили, это значение не имеет
Каждый фанат по-своему Миядзаки:
Смотрел я стримы,прохождения,умирая по 200 раз что бы убить один раз босса и получить удовольствие с матами и сломанной клавой - в писту такие игры. // Влад Винчестер
Да, Папич Реллану смог убить только с 49 раза!
Кто то до сих пор папича смотрит?)
Бесполезный вообще через каждую секунду матерится,не может пройти.
Я о том,что смотреть то интересно,самому проходить - это не игра,а мучение. // Влад Винчестер
Кто такой папич ? или ты про батю своего ?
А рейтинг это бред, смотрел как-то кино с рейтингом 4.2, фильм годнейший. Просто там нет известных понтовых актеров.
что за кино такое?
И опять же - сейчас бы жаловаться на сложность в игре, где ВСЯ СУТЬ ИМЕННО В СЛОЖНОСТИ. Ну серьёзно, что за бред. Вы покупаете игру, которая в прямом смысле для мазохистов (в хорошем смысле, сам играю), а потом жалуетесь на то, что вам там надерают пятую точку. Ну бред же.
Никчемные раки негодуют, слишком сложна, вот то ли дело банана кликер // Александр Муравьедов
Вы сообщали, что она подверглась большой критике. Фигляр пэжэ, приди в себя. // Александр Ковалёв
Криворукие , идите играть в ретчата в режиме бога , там вас точно не убьют и не нойте 😀😀😀
Хз че сложного было, за 30 часов прошел, только на финальном боссе вызывал напарников. Гайдами только на поиск карт воспользовался.
п.с. Я не хардкорщик и проходил игры фромов по разу, ну и ачивки по гайдам добивал
да ты что. тут нельзя писать что тебе было легко. ведь игры фромов такие сложные и непреодолимые. ты должен писать как по 3 дня каждого босса трейл, и подыхал на них по 200+ раз.
Честно говоря грустно видеть как игры фромов вдруг оказывается токсичные и оверхайпнутые, спустя 15 лет признания
нужно было установку патча на фикс сложности на выбор предоставить, чтобы казуалы успокоились, а люди норм насладились игрой, какой она и задумывалась
С чего ты взял, что она задумывалась простой? // Александр Муравьедов
Может фанатики, дополнение хорошие, но не явно не из числа шедевров.
К чему эта чушь? Разве кто-то кричит о том, что дополнение - шедевр?