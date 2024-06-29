Рейтинг Elden Ring Shadow of the Erdtree в Steam растет, фанаты говорят не слушать критику

Как мы сообщали вам, Elden Ring Shadow of the Erdtree подверглась небольшой критике в Steam после своего выпуска, при этом многие пользователи раскритиковали сложность, заявив, что она слишком высока.

Если изначально лишь 61% игроков положительно отзывались об игре, то теперь процент вырос до 71%. Изменение не такое уж большое, но, учитывая короткий период времени, оно имеет смысл, поскольку для изменения оценки требуется много отзывов.

Желая выявить причины повышения рейтинга расширения Action RPG от FromSoftoware, можно отметить три основных фактора. Прежде всего, некоторые игроки зашли так далеко, что оставили отзыв в противовес предыдущим. Признавая, что игра сложная, многие пользователи считают, что критиковавшие ее преувеличивают. Один пользователь, например, написал:

«Не слушайте негативные комментарии. Двуручные мечи по-прежнему наносят большой урон».

Менее вежливо другие просто говорят, что тот, кто жалуется на сложность, не способен играть. Другой пример — пользователь, который утверждает, что он совсем не хорош и что он всегда играл на высоком уровне, используя самых мощных призывов, и что ему нужно было 60 попыток, чтобы победить финального босса: это, по его мнению, доказывает, что игру можно завершить. Короче говоря, речь идет о том, как вы подходите к игре: для некоторых сложность является положительным моментом.

Кроме того, помимо контрреакции на бомбардировку обзоров, есть еще и тот факт, что игра вышла совсем недавно, поэтому те, кто рано бросает ее, первыми пишут отзывы (отрицательные, конечно), а те, кто ее ценит, ещё не заканчили дополнение и не успели высказать свое мнение.

Наконец, не исключено, что рекламная кампания Bandai Namco, направленная на объяснение игрокам, что делать, чтобы ограничить сложность, дала эффект.