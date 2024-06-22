Рейтинг Shadow of the Erdtree в Steam опустился до смешанного - игроки ругают оптимизацию и плохой баланс

21 июня состоялся релиз долгожданного крупного дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring от студии FromSoftware.
Несмотря на то, что дополнение привлекло в игру сотни тысяч игроков, а отзывы на старте были крайне положительными, теперь у игроков появилось больше времени на то чтобы ознакомиться с дополнением. Рейтинг дополнения в Steam резко упал: игроки жалуются на плохую оптимизацию в игре, которая, по их словам, стала даже хуже, чем в оригинальной игре. Так же Shadow of the Erdtree ругают за плохой баланс: игроки говорят, что дополнение практически не учитывает текущий уровень игрока, из-за чего боссы убивают с двух ударов персонажа любого уровня. Для победы над ними приходится искать осколки, что игроки сочли довольно скучным занятием.
На данный момент у дополнения 11800 обзоров, из которых 63% обзоров положительные. Больше всего негативных обзоров оставили китайские игроки.
А что такое, а как же самое высокооцененное ДЛС???
CD projekt лоханулись)
👉🖕🤡 // Vengel Bryde
так игра для мазохистов) чего жалуются? должны жрать кактус и улыбаться))
Как по мне, изящное решение уровнять людей на нг и нг+7. За 2 года много фанатов и так перекачались и длс превратилось бы в прогулку. Лично у меня поиск осколков раздражение не вызвал, они аналогично прокачке фляге. Они и так на пути расставлены, у крестов (То количество, с которым комфортно боссов валить). А если захотеть, можно еще поискать и «перекачаться».
На 5600х и 3080ти просадки есть и порой неплохие, возле водопада, в лесу, когда камни огненные от гигант летят, знаю точно у знакомого на 4060 так же фпс падает. Тут только патча ждать, элден ринг на старте тоже тормозил, но играть хочется
Пилите конфиг для слабых пк,и будет вам счастье )
Что ты несёшь ?
там не в видеокарте дело а в подсестеме контрелра памяти камня и кеша
То есть у всех плохие под контроллеры чего то там, до этого всё хорошо работало, и тут бац всё плохо стало
чел, у меня на 2060 ни одного фриза за 5 часов в длс. при этом я убил двух големов, Jagged Peak Drake, кучу обычных боссов, птицу смерти и штук 5-6 локаций изучил. ни разу не было просадок! так что либо у вас какие-то паленые 3080 и 4060, либо ты звиздишь!
а сколько ору было по поводу того, что длц к витчеру 3 обошло....вот теперь все по делу и прозрачно. так и думал, что с боссами и сложностью опять накосячат.
Ребята со странностями думают, что с какого-то фига ДЛС должно учитывать уровень игрока, хотя раньше такого не было ни в одной из прошлых игр от этого разработчика. Максимум, что могут сделать Фромы, это указать минимальный рекомендуемый уровень, с которым желательно начинать прохождение.
Про оптимизацию ничего сказатьне могу, у меня игра по-прежнему идёт без проблем, просадок, фризов и лагов.
Занятно, что менее всего хорошо игру приняли китайцы, корейцы и наши русские ребята.
Китайцы не поняли, почему в игре нет автокликера, автопарирований и автоуворотов.
Корейцы не поняли, почему персонаж собирает ресурсы для крафта НАСТОЛЬКО быстро, а не как это принято в корейских играх по часу на каждый.
Наши русские ребята не поняли, почему, и пошли строчить отзывы чисто из принципа чтобы показать, что у них свой путь.
Буквально сегодня этот фигляр пэжэ писал, что игры фромов отличаются небывалой оптимизацией. И че? // Александр Ковалёв
О чем ты? Покажи где я писал такое.
Хавай
https://m.vk.com/wall-100235_761336 // Александр Ковалёв
Ты авторов новостей умеешь отличать?
Как же так, ведь критики поставили 95% положительных отзывов, не может такого быть, они бы не стали врать // Максим Ларионов
я лучше поверю проплаченным критикам, чем левым игрокам которые сроду игры объективно не оценивали. всё мерило для оценки игр, у игроков это - "нравится - не нравится"! так что они ни чем не лучше проплаченных критиков.
Получили по щам и заплакали.)
не ожидал от азиатов
Недавно же ,хвалили всё ) ахаххвхаха // Богдан Вебер
Опять обладателям самого лучшего и удобного контроллера очень сложно... ну что поделать тут. на то он и лучший.
"Для победы над ними приходится искать осколки, что игроки сочли довольно скучным занятием."
Я первого босса ДЛЦ - рыцаря с арбалетом завалил до того, как нашел первый осколок. Каким криворуким и убогим фанатом ДС надо быть, чтобы испытывать проблемы с боссами ДЛЦ?
А если ты - казуал в мире ДС, то нафига тебе дополнение к хардкорной игре?!
Жалуйтесь.
у меня затычка gtx 1650 и все летает.хз что народ развонялся
Всмысле комп летит?
Опять из-за плаксивых казуалов будут нерфить самый сок?
Да да, почитал я отзывы в стиме. Половина ноет что лагает, сидя на сборках пк десятилетней давности. А вторая половина - что сложноооо...бедненькие рукожопы...списывая это на кривой баланс и тд. Клоунада, не более. Достойное и качественное dlc для терпеливых, казуалы и пуси - мимо
ты в елдене передовую графику увидел или супер технологии она хреново использует ресурсы системы что проблемой и на релизе было
Вообще не понятно что там кто то не доволен балансом. Это игра на сноровку, на взрыв нервной системы на испытание самого себя. Что Sekiro никто не ругал за сложность? Если сложно, то данная игра не для вас. Ну а кто готов, тот будет наслаждаться и Elden Ring и его дополнением и Sekiro, если уж последний приведен в качестве примера. Это игры от которых плачут крутые геймеры, но в конце концов я не слышал чтобы все эти игры были бы не проходимы. Через боль приобретается опыт, навык и слезы счастья. А вот на счет оптимизации - это аргумент. Просадки на лицо и с этим надо работать. Но думаю через пару патчей все будет снова норм.
секиро тоже на старте ругали все кому не попадя за хардкор и систему парирования.
О том и речь.