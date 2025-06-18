Режиссёр фильма по Elden Ring: Радан - лёгкая прогулка, а Маления - настоящая пытка

Алекс Гарленд, отвечающий за будущую экранизацию Elden Ring, рассказал о своём опыте прохождения игры, которую он, по собственным словам, уже завершает в седьмой раз. В беседе с IGN режиссёр поделился впечатлениями от сражений с боссами и признался, что некоторые из них стали для него настоящим испытанием.
Когда журналист пожаловался на трудности с победой над Раданом, Гарленд удивлённо отреагировал, назвав того «довольно простым» боссом. Он отметил, что в этом бою стоит активно использовать систему призыва союзников — фантомов, что значительно упрощает схватку.
Совсем иначе режиссёр отозвался о Малении, назвав её одним из самых сложных противников в игре. Несмотря на многократные прохождения и прокачанное снаряжение, Гарленд по-прежнему считает сражение с ней едва ли не главной проверкой на выносливость и терпение.
По словам режиссёра, он придерживается стратегии «лоб в лоб» — просто атакует боссов снова и снова, пока не добьётся успеха. Такой упорный подход он перенял ещё со времён Dark Souls.
Ты просто радана из dlc не видел
Пошел с 174 попытки… рас плюнуть
Хмм...Маления или Сестра Фрида из DS3? Кто круче по ощущениям?
У Фриде нет ракового мува, убивающего весь фан от босс-файта и есть вторая фаза, в которой меняется геймплей. У Малении есть вампирик, работающий через щит (втф вообще), waterfowl dance и клоны во второй фазе. Имхо, геймплейно Фриде получше будет по ощущениям. + ее мувсет местами напоминает Леди Марию, так что я предвзят.
Фрида гораздо легче, я её раза с 15 прошёл, а малению раз 40траил.
У Фриды вообще 3 фазы,я проходил дс 3 после елдена и первых двух ДСов,и наверное сидел на ней дольше всего в ДС3. Хотя у меня и был недокач,т.к. пошел в картину слишком рано.
Малению убивал 3 раза,1ый раз был еще когда слеза + луч были имбой,так что вообще не ощутил. 2ой раз , играли в кооп с другом,по этому было сложнова-то,а норм пушек не было. В итоге заточил 2 пухи на блид и фрост - практически соло обе фазы и вынес )
3ий раз - копьё Гарнсакса порешало вопросы,довольно забавный получился билд,А поскольку Малинка легко падает,то 1ая фаза очень быстро проходится :D
Собственно есть и видео
https://www.twitch.tv/lc_akazuki/clip/ColdBitterHedgehogPanicBasket-Iug6GugGN8e5L3R8
Оба радана изи, вот колосажатель был по веселее лайтовой малении