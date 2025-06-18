Режиссёр фильма по Elden Ring: Радан - лёгкая прогулка, а Маления - настоящая пытка

Алекс Гарленд, отвечающий за будущую экранизацию Elden Ring, рассказал о своём опыте прохождения игры, которую он, по собственным словам, уже завершает в седьмой раз. В беседе с IGN режиссёр поделился впечатлениями от сражений с боссами и признался, что некоторые из них стали для него настоящим испытанием.

Когда журналист пожаловался на трудности с победой над Раданом, Гарленд удивлённо отреагировал, назвав того «довольно простым» боссом. Он отметил, что в этом бою стоит активно использовать систему призыва союзников — фантомов, что значительно упрощает схватку.

Совсем иначе режиссёр отозвался о Малении, назвав её одним из самых сложных противников в игре. Несмотря на многократные прохождения и прокачанное снаряжение, Гарленд по-прежнему считает сражение с ней едва ли не главной проверкой на выносливость и терпение.

По словам режиссёра, он придерживается стратегии «лоб в лоб» — просто атакует боссов снова и снова, пока не добьётся успеха. Такой упорный подход он перенял ещё со времён Dark Souls.