Розничные магазины ожидают выход сюжетного дополнения для Elden Ring в первом квартале 2024 года

С начала года в сети активно курсируют слухи о скором релизе масштабного дополнения под названием Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Последние инсайды утверждали, что релиз DLC может состояться уже в феврале, однако игровая индустрия настроена более прагматично. По данным некоторых крупных розничных магазинов за рубежом, FromSoftware и Bandai Namco собираются выпустить Elden Ring - Shadow of the Erdtree в первом квартале 2024 года.

Как сообщается, некоторые торговые сети установили на своих сайтах март как наиболее вероятный месяц выхода дополнения для Elden Ring. Аналитики убеждены, что компания Bandai Namco собирается сделать из Shadow of the Erdtree масштабный релиз, поэтому готовит к нему специальную рекламную компанию для продвижения в социальных сетях. Ожидается, что вместе с выходом DLC оригинальная игра получит новое издание, которое будет включать в себя аддон.

Если мы не получим официальных новостей о Elden Ring - Shadow of the Erdtree до конца февраля, релиз дополнения перенесут. На данный момент многие факторы и сторонние инсайдеры указывают, что дополнение полностью готово к релизу, однако разработчики могут не спешить с его релизом и взять больше времени на доработку всех задумок.