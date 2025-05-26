Самое большое количество игроков в Elden Ring на PC

Специалисты из аналитической компании Alinea Analytics представили статистику по количеству игроков Elden Ring на всех платформах. Согласно новым данным, souls-like от FromSoftware по-прежнему остается одной из самых популярных игр.
Вышедшая в 2022 году Elden Ring стала поистине событием в игровой индустрии. У игры одна из самых высоких оценок на Metacritic за все время, а ее продажи, по словам разработчиков, превысили 30 миллионов копий. Со своей стороны, Alinea Analytics сообщила, что количество игроков на разных платформах примерно одинаково:
- Steam - 15,7 миллиона игроков;
- PlayStation - 13,2 миллиона игроков;
- Xbox - 7,4 миллиона игроков.
Самая большая аудитория - на ПК, причем 45 % всех игроков на ПК провели в игре более 100 часов. По информации Alinea Analytics, только в Steam было продано 2,4 миллиона копий дополнения Shadow of the Erdtree.
Как утверждают аналитики, при всей своей «безжалостности» 10,9% игроков в Elden Ring разблокировали все трофеи/достижения игры на PlayStation и 10,2% - в Steam. А вот на Xbox этого смогли сделать только 3,7% игроков. При этом почти 700 000 игроков на PlayStation (2,7%) и Steam (2,1%) провели в Elden Ring более 500 часов.
Не менее интересно и то, что при сравнении Elden Ring с такими конкурентами, как Baldur's Gate 3 и Diablo 4, оказалось, что в Elden Ring самая большая доля игроков, потративших на игру от 100 до 500 часов - 42,6%.
Тяжко, когда у таких "авторов" проблемы с русским языком. Я минуту пытался понять суть заголовка, затем пришлось прочитать статью, и только после этого я понял суть заголовка.
А достаточно было перед "на PC" поставить тире, и сразу всё было бы понятно.
Хорошо бы обязать новостников PG сдавать экзамены по русскому языку. Да только принимать их некому: администрация сайта тоже его не знает.
Даже Риа новости иногда заголовки или текст читаешь и офигеваешь, а вы на пг захотели безупречную грамотность. Такова современность: кто быстрей успел набрать новость того и тапки
И так же игра,где безумный ценник,может тянуться 20 лет с момента выхода без малейшего шанса на соооочную скидку....
Зы И да игра действительно большая - 411 часов,а я только снежного великана завалил;)
Предзаказы были по 2к,но потом Фромы или Бандаи спохватились и сделали х2,а некоторым , кто успел предзаказать по 2к, еще и откатили.А я теперь из принципа не собираюсь её брать за 4к )
А я жду скидку на длс.Не хочу брать дополнение за 2400.Особенно если 3 Балда обошлась мне ровно в 2К...скорее всего смогу купить с хорошей скидкой сразу же после выхода Half Life 3))