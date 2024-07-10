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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.7 5 106 оценок

Саша Грей начала прохождение DLC для Elden Ring и уже убила Реллану

Simple Jack
Новости

Стримерша пару лет назад прошла основной сюжет Elden Ring, а теперь приступила к дополнению Shadow of the Erdtree.

На счету Саши Грей уже числится убийство Релланы – одного из сложнейших боссов DLC.

1 июля средний онлайн Elden Ring вырос на 390% после выхода DLC.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree вышла 21 июня. К тому моменту большинство игроков в Elden Ring не прошли нужного босса для доступа к DLC.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Раб дергающихся пикселей

Сейчас многие начнут высмеивать девушку, зарабатывавшую на жизнь продажей своего тела порностудиям. Хочется сразу ответить моралистам: Сашино тело - Сашино дело. Подумайте вот о чем - сколько зла сотворила Александра и сколько, например, проворовавшиеся политики или разбухшие кровососы-миллиардеры?

Не стоит оголтело судить ПРОСТОГО человека, избравшего иной модус существования, но совершенно безвредного, не отличающегося от любого из вас. Из-за того, что разработанный анус госпожи Грей мелькает в крупном плане, пенсионерки не сражаются с дворнягами за остатки просрочки возле моллов, когда юноша-гей, вернувшись домой из универа, уединяется для игры со своими товарищами в два ствола, не начинаются кровавые войны. Почему же принято смеяться и травить именно их, не таких "Саш"?

Но с цивилизационным прогрессом происходит и рост сознательности. Дорогие друзья, я собираюсь идти ещё дальше! Испытывая зудящие приступы гуманизма, ваш покорный слуга готов взять на себя все грехи, боль и несправедливость человеческой системы. Да, именно так, - желаю и буду стремиться, чтобы я сам, мои будущие жены и дети стали продажными чиновниками, корыстными правителями, бессердечными олигархами, а ваши - честными порномоделями, весёлыми гомиками, ковырялками, трансами и рэперами.

Иногда у меня захватывает дух от понимания собственной жертвенности и благородства. Ах, прости нас, Саша, мы все профукали! Но ещё не поздно. Грядет Искупитель.

5
r23dom

"Сейчас многие начнут высмеивать девушку" не, я начну высмеивать игрового блогера, который постоянно играет в игры, строит на этом свою карьеру, моложе Саши и который проходил игру со слезой и призывом фантомов, использовал так сказать все механики игры, дедпи47

-1
Caster1882

Ну молодец Сашка, не каждый стример и любитель соулсов так может

-2
-zotik-

Ну у нее опыт есть с жанром хардкор

3
-zotik-

Не сложный босс на нг+ и честный. Я вчера на бегемоте немного завис причем у меня было 2 нпс+ слеза и я, херота кривая, а не босс

-5
Ellie Williams
"и я, херота кривая"
1
symp1ex

Реллану тоже с двумя нпс+ слеза убивал?)

0
-zotik- symp1ex

Да, доступно же. Я ее луком радана убивал)

0
-zotik- Ellie Williams

🤣

0
Без негатива

Открытый рот из-за профдеформации?))

-10
AndrewSolt

Кадр из игры, надпись и скорченное лицо, вырезанное из стрима/съемки видео - это буквально дефолтное превью для видео почти любого летсплеера, который записывает с вебкой)

0