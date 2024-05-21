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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 166 оценок

Сегодня состоится премьера сюжетного трейлера Elden Ring: Shadow of the Erdtree

butcher69
Новости

Совершенно неожиданно на официальной странице Elden Ring в Twitter появился анонс, что сегодня в 18:00 по московскому времени будет выпущен сюжетный трейлер Shadow of the Erdtree. Трейлер будет длиться 3 минуты.

Напомним, что Elden Ring: Shadow of the Erdtree - это долгожданное расширение к нашумевшей RPG от FromSoftware. Дополнение переместит игроков в новую область, окутанную тайной и кишащую опасностями.

Релиз Shadow of the Erdtree запланирован на 21 июня 2024 года для консолей и ПК. Страница дополнения доступна в Steam — его можно купить за 2399 рублей.

4
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Megido

супер. ждемс интересных деталей сюжета и лора)

-2
DynamicSmith

Это ты про какую игру написал? Мы наверное в разные игры играли или ты не в том блоге написал.

-2
AndralStormborn

Ну посмотрим, что получится

-3
Bassota277

Нормальное такое дополнение за 2400,как стоимость целой игры

-3
Hevin

Видимо не просто так такая цена, если уж там мир огромный и новые механики.

4
Sivispacempb

Да, сейчас это модно к сожалению, до сих пор в дрож бросает от полной стоимости тотал вар вархаммер 3 , распилили игру на куски и куски по цене игры продают

-1
Megido

это где ты в 2024 видел ААА игры за 2400? малыш ты чет отстаешь от времени. я в среднем обычная игра стоит 4-5к.

1
Megido Sivispacempb

ну на хренхамер вообще побоку. его все равно нормальные игроки не купят и играть в такое дно не будут.

-4
Hevin Sivispacempb

Твв3 находится под каблуком у сеги, а сега очень жадная контора.

1
Алексей Хвесько

Сюжетного?)))

-6