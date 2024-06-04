Shadow of the Erdtree предложит более 10 основных боссов и около 100 новых видов оружия

С дополнением Shadow of the Erdtree Elden Ring станет значительно больше с более 10 боссами и около 100 новых видов оружия. Это по словам издателя Bandai Namco, который обсудил масштаб Shadow of the Erdtree на недавнем мероприятии для журналистов.
«Около 100 новых видов оружия, включая восемь новых категорий, каждая с несколькими вариациями», как выразился один представитель Bandai, само по себе является ошеломляющей цифрой. Предыдущие DLC FromSoftware, такие как Old Hunters для Bloodborne или Artorias of the Abyss для Dark Souls, как правило, добавляли максимум несколько десятков видов оружия. Это неидеальное сравнение, поскольку изначально эти игры были далеко не такими большими, как Elden Ring, и эти дополнения были масштабированы для соответствия, но это действительно дает представление о масштабе Shadow of the Erdtree.
Количество боссов требует немного более подробного разбора. Если говорить точнее, это более 10 основных боссов, а второстепенные боссы, по-видимому, относятся к своей собственной категории.
«Как и в Elden Ring, не всех боссов нужно побеждать, но все равно будет много сложных испытаний для храбрых Погасших, которые хотят проверить себя», — сказал Bandai.
Главный вывод здесь в том, что Shadow of the Erdtree намного больше, чем ожидали многие игроки.
В моем представлении основные боссы, это те, которые нужно пройти, чтобы получить концовку. Здесь походу тут всех боссов с полоской какие есть накинули
Может, как с Лоскутиком будет? Побил немного и договорился.
100видов оружия с +- одним мув сетом и похожими статами.
100 дрынов вроде дофига, но размажь их тонким слоем по категориям и останется от силы 3-4 приличные и подходящие под стиль ковырялки. В оригинальной игре порядка 400 видов оружия, но большая часть из них это ширпотреб с рядовых мобов, который разве что на первых порах сгодится, и то если за бомжа начал, а в итоге пользуешься от силы 2% от всего этого арсенала. Кроме того, учитывая душную и затратную прокачку до +25 экспериментировать и вовсе не хочется. Так что поф на хайп, утигатану в зубы - и вперед)
плюсую именно так макс 10 пух используется остальное просто мусор на продажу ...
ну и нахрена эти 100500 видов оружия ? из них 80500 мусор ненужный на продажу ...
100 новых видов оружия это реально крутая тема
Если будет двуручник помощнее "Гатса" будет интересно. Если враги сильные то и оружие должно быть сильным, в основной игре правда уже убивать некого.
Не нужно так много оружия. Лучше меньше, но более качественное, а то и в оригинальной игре много мусорного, а реально юзабельного не так много
Интересно, оружие будет только в новых локах или и по старым раскидают.
По традиции только в новой, старая локация я так понял вообще затронута не будет, это считай отдельная игра
Понял, спасиб, а почему меня задизлайкали? Я щас плакать начну.
Тут всех задизлайкали