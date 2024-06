Shadow of the Erdtree предложит более 10 основных боссов и около 100 новых видов оружия

С дополнением Shadow of the Erdtree Elden Ring станет значительно больше с более 10 боссами и около 100 новых видов оружия. Это по словам издателя Bandai Namco, который обсудил масштаб Shadow of the Erdtree на недавнем мероприятии для журналистов.

«Около 100 новых видов оружия, включая восемь новых категорий, каждая с несколькими вариациями», как выразился один представитель Bandai, само по себе является ошеломляющей цифрой. Предыдущие DLC FromSoftware, такие как Old Hunters для Bloodborne или Artorias of the Abyss для Dark Souls, как правило, добавляли максимум несколько десятков видов оружия. Это неидеальное сравнение, поскольку изначально эти игры были далеко не такими большими, как Elden Ring, и эти дополнения были масштабированы для соответствия, но это действительно дает представление о масштабе Shadow of the Erdtree.

Количество боссов требует немного более подробного разбора. Если говорить точнее, это более 10 основных боссов, а второстепенные боссы, по-видимому, относятся к своей собственной категории.

«Как и в Elden Ring, не всех боссов нужно побеждать, но все равно будет много сложных испытаний для храбрых Погасших, которые хотят проверить себя», — сказал Bandai.

Главный вывод здесь в том, что Shadow of the Erdtree намного больше, чем ожидали многие игроки.