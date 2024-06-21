Shadow of the Erdtree привлекло в Elden Ring свыше 500 тысяч игроков: у дополнения крайне положительные оценки в Steam

Несмотря на то, что с момента выхода дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring прошло всего несколько часов, игроки в Steam уже успели написать на дополнение свыше 2,6 тысяч обзоров. Shadow of the Erdtree получила крайне положительные оценки от игроков: 95% обзоров на дополнение положительные.
Кроме того, дополнение для Elden Ring однозначно стало самым большим релизом за последние месяцы: согласно SteamDB, оно привлекло в игру более 500 тысяч человек: пиковый онлайн игры за последние 24 часа составил 589 тысяч человек. Это сделало онлайн у игры самым крупным с марта 2022-го года, когда был пиковый онлайн составил 953 тысячи человек.
Elden Ring доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
на выходных рекорд побьет? за миллион выйдет?
Мир, конечно, крутой, но унылая боёвка, скрипты, паршивое чувство персонажа убивают атмосферу. Искусственно задрали сложность, которая вообще никак не вяжется с балансом в игре. Проходить интересно, но играть - нет. Это набор активностей, без внятного сюжетного повествования и цели. Разработчики, как будто, застряли в технологиях 20-летней давности, когда не было инструментов, чтобы делать нормально, изобретая костыли и прочее. Тут просто средний проходняк на 6/10. Пиар великий делает свое дело. Я не поверю, что столько игроков мирятся с этим творением. И популярность игры была бы куда выше, если бы реализации была не в духе соулслайка, мало кому нужного. Получение удовольствия от того, что 100 раз нагнут тебя, а потом один раз ты - ну странное удовольствие))
Но игра про банан все-таки интереснее во всем, геймплейно, графически. Управление заточено под ПК. Оптимизация хороша. Учись, Миядзаки!
В 22 я болел за god of war)В этой игре вроде бы и красиво все и интересно было по началу позадротить босов,но отсутствие сюжета,главный козырь миядзаки,) а так же очень слабый геймплей 3 кнопки убивает у меня интерес.
Локации как всегда шикарны, но все же хотелось бы больше роликов, а то даже плавного перехода в новую локацию нет.
Да вы достали с этим дерьмом. Сами пиарите это гамно
Самое важное во всем дополнении
Понятно короче, в неё играют только безмозглые извращенцы
А ты фригидное нечто и девушки не интересуют? Бывает
А ты макин задрот, ковыряющий свой пiсюн на ненатуральные женские формы? Вижу деградация идет полным ходом
Снова это гуано в постах
Много нынче копрофиль
Надоели уже с этой игрой, оценки накрутили, распиарили игру, а люди как зомбированные, побежали. Очнитесь игра гаvно
Не понимаю от куда столько фанатов у этого кала. Игра реально кусок помёта, а люди облизывают
На безрыбье и рак рыба. Игра не шедевр но и не кал, крепкий середнячок.
А ты во что играешь эстет?
В нормальные игры)
Подскажи какие, а то я че-то может быть упускаю...
Ты уже давно упустил, возможность развиватся)