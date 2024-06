Shadow of the Erdtree привлекло в Elden Ring свыше 500 тысяч игроков: у дополнения крайне положительные оценки в Steam

Несмотря на то, что с момента выхода дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring прошло всего несколько часов, игроки в Steam уже успели написать на дополнение свыше 2,6 тысяч обзоров. Shadow of the Erdtree получила крайне положительные оценки от игроков: 95% обзоров на дополнение положительные.

Кроме того, дополнение для Elden Ring однозначно стало самым большим релизом за последние месяцы: согласно SteamDB, оно привлекло в игру более 500 тысяч человек: пиковый онлайн игры за последние 24 часа составил 589 тысяч человек. Это сделало онлайн у игры самым крупным с марта 2022-го года, когда был пиковый онлайн составил 953 тысячи человек.

Elden Ring доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.