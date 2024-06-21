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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 420 оценок

Shadow of the Erdtree привлекло в Elden Ring свыше 500 тысяч игроков: у дополнения крайне положительные оценки в Steam

AceTheKing
Новости

Несмотря на то, что с момента выхода дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring прошло всего несколько часов, игроки в Steam уже успели написать на дополнение свыше 2,6 тысяч обзоров. Shadow of the Erdtree получила крайне положительные оценки от игроков: 95% обзоров на дополнение положительные.

Кроме того, дополнение для Elden Ring однозначно стало самым большим релизом за последние месяцы: согласно SteamDB, оно привлекло в игру более 500 тысяч человек: пиковый онлайн игры за последние 24 часа составил 589 тысяч человек. Это сделало онлайн у игры самым крупным с марта 2022-го года, когда был пиковый онлайн составил 953 тысячи человек.

Elden Ring доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

8
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Mystik_86

на выходных рекорд побьет? за миллион выйдет?

0
JackShepard

Мир, конечно, крутой, но унылая боёвка, скрипты, паршивое чувство персонажа убивают атмосферу. Искусственно задрали сложность, которая вообще никак не вяжется с балансом в игре. Проходить интересно, но играть - нет. Это набор активностей, без внятного сюжетного повествования и цели. Разработчики, как будто, застряли в технологиях 20-летней давности, когда не было инструментов, чтобы делать нормально, изобретая костыли и прочее. Тут просто средний проходняк на 6/10. Пиар великий делает свое дело. Я не поверю, что столько игроков мирятся с этим творением. И популярность игры была бы куда выше, если бы реализации была не в духе соулслайка, мало кому нужного. Получение удовольствия от того, что 100 раз нагнут тебя, а потом один раз ты - ну странное удовольствие))

0
Генерал Говард

Но игра про банан все-таки интереснее во всем, геймплейно, графически. Управление заточено под ПК. Оптимизация хороша. Учись, Миядзаки!

0
SteadyMorgathus

В 22 я болел за god of war)В этой игре вроде бы и красиво все и интересно было по началу позадротить босов,но отсутствие сюжета,главный козырь миядзаки,) а так же очень слабый геймплей 3 кнопки убивает у меня интерес.

0
Kenn1y

Локации как всегда шикарны, но все же хотелось бы больше роликов, а то даже плавного перехода в новую локацию нет.

-4
Олег Фамилия

Да вы достали с этим дерьмом. Сами пиарите это гамно

-4
Без негатива

Самое важное во всем дополнении

-6
Без негатива
-4
Dima Levanov

Понятно короче, в неё играют только безмозглые извращенцы

-3
Без негатива Dima Levanov
безмозглые извращенцы

А ты фригидное нечто и девушки не интересуют? Бывает

1
Олег Фамилия Без негатива

А ты макин задрот, ковыряющий свой пiсюн на ненатуральные женские формы? Вижу деградация идет полным ходом

-1
valera antonov

Снова это гуано в постах

-7
Коля Кощей

Много нынче копрофиль

-8
Dima Levanov

Надоели уже с этой игрой, оценки накрутили, распиарили игру, а люди как зомбированные, побежали. Очнитесь игра гаvно

-8
Ivan Nevaжno

Не понимаю от куда столько фанатов у этого кала. Игра реально кусок помёта, а люди облизывают

-9
reygun198

На безрыбье и рак рыба. Игра не шедевр но и не кал, крепкий середнячок.

-2
Без негатива
Не понимаю от куда столько фанатов у этого кала.

А ты во что играешь эстет?

5
Ivan Nevaжno Без негатива

В нормальные игры)

-6
Anomander Reyk Ivan Nevaжno

Подскажи какие, а то я че-то может быть упускаю...

0
Ivan Nevaжno Anomander Reyk

Ты уже давно упустил, возможность развиватся)

-5