Сиквел Elden Ring не находится в разработке, но франшиза может получить развитие в будущем

FromSoftware не планирует работать над продолжением Elden Ring в ближайшее время, хотя полностью исключать возможность расширения этой популярной франшизы в будущем не стоит.
В интервью японскому изданию GameWatch на церемонии PlayStation Partner Awards президент студии Хидетака Миядзаки сообщил, что сейчас разработка Elden Ring 2 не входит в планы компании. Однако он подчеркнул, что потенциал серии остаётся высоким, и её расширение в будущем возможно.
На данный момент FromSoftware сосредоточена на нескольких новых проектах в разных жанрах. Некоторые из них возглавляет сам Миядзаки. Это открывает возможность для демонстрации новых граней творчества студии.
Самым недавним релизом FromSoftware стало крупное расширение для Elden Ring — Shadow of the Erdtree. Оно вышло в начале года для ПК и консолей и продолжило развивать мир, полюбившийся миллионам игроков.
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А можно не надо, мне достаточно одного, пусть сделает коридор с большими локами.
Игра была экспериментом и все что связано с ОКТРЫТЫМ миром в ней из ряда плохо, в нём тупо нудно и не интересно, так-же он вообще ни капли не сбалансирован, а вот закрытые локации, один замок и его атмосфера с интерьерами прям 10 из 10... лучше пусть будут по старым рельсам= закрытые , но проработанные локации, ибо убивало желание играть как раз этот открытый мир .
Хз, мне так Elden Ring очень понравилась всем, в компашке из двух друзей изучать мир вообще песня.
Нечего. Как бы вы не назвали свою новую игру мы то знаем, что это старый, добрый Dark Souls с некоторыми улучшениями ))
любая игра с щитом и мечом старый добрый дарк соулс? твистед метал может прородитель гран туризмо?
фифа может одна и та же каждый год
Дарк соулс это своего рода фифа
ага, от которых у хейтеров горит задница
О я проходил грантуризмо на 2 ps это был хардкор где на права сдавать , съезд с трассы -штраф, а вспомните CS1.6 смэрть И сиди жди остальных , а комикс зон…. Нас с детства готовили к соулсам
Он так по факту уже про все свои игры говорит. Про Дарк соус примерно такая же история, что тип история завершена но ничего не исключает. Это уже как дежурная фраза
Oh no... // Дима Мишима
Хз- как-то перегорел к играм фромов. Эллен проходил раз пять, а длс с трудом домучал, и не потому что сложно- скучно как-то стало