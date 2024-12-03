Сиквел Elden Ring не находится в разработке, но франшиза может получить развитие в будущем

FromSoftware не планирует работать над продолжением Elden Ring в ближайшее время, хотя полностью исключать возможность расширения этой популярной франшизы в будущем не стоит.

В интервью японскому изданию GameWatch на церемонии PlayStation Partner Awards президент студии Хидетака Миядзаки сообщил, что сейчас разработка Elden Ring 2 не входит в планы компании. Однако он подчеркнул, что потенциал серии остаётся высоким, и её расширение в будущем возможно.

На данный момент FromSoftware сосредоточена на нескольких новых проектах в разных жанрах. Некоторые из них возглавляет сам Миядзаки. Это открывает возможность для демонстрации новых граней творчества студии.

Самым недавним релизом FromSoftware стало крупное расширение для Elden Ring — Shadow of the Erdtree. Оно вышло в начале года для ПК и консолей и продолжило развивать мир, полюбившийся миллионам игроков.