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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.8 6 089 оценок

Сиквел Elden Ring не находится в разработке, но франшиза может получить развитие в будущем

butcher69
Новости

FromSoftware не планирует работать над продолжением Elden Ring в ближайшее время, хотя полностью исключать возможность расширения этой популярной франшизы в будущем не стоит.

В интервью японскому изданию GameWatch на церемонии PlayStation Partner Awards президент студии Хидетака Миядзаки сообщил, что сейчас разработка Elden Ring 2 не входит в планы компании. Однако он подчеркнул, что потенциал серии остаётся высоким, и её расширение в будущем возможно.

На данный момент FromSoftware сосредоточена на нескольких новых проектах в разных жанрах. Некоторые из них возглавляет сам Миядзаки. Это открывает возможность для демонстрации новых граней творчества студии.

FromSoftware работает над множеством проектов в различных жанрах

Самым недавним релизом FromSoftware стало крупное расширение для Elden Ring — Shadow of the Erdtree. Оно вышло в начале года для ПК и консолей и продолжило развивать мир, полюбившийся миллионам игроков.

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14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
WarCraf4er

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22
reygun198

А можно не надо, мне достаточно одного, пусть сделает коридор с большими локами.

7
Ang Dark

Игра была экспериментом и все что связано с ОКТРЫТЫМ миром в ней из ряда плохо, в нём тупо нудно и не интересно, так-же он вообще ни капли не сбалансирован, а вот закрытые локации, один замок и его атмосфера с интерьерами прям 10 из 10... лучше пусть будут по старым рельсам= закрытые , но проработанные локации, ибо убивало желание играть как раз этот открытый мир .

2
TheCalvariam

Хз, мне так Elden Ring очень понравилась всем, в компашке из двух друзей изучать мир вообще песня.

0
Max Rolens

Нечего. Как бы вы не назвали свою новую игру мы то знаем, что это старый, добрый Dark Souls с некоторыми улучшениями ))

1
real19911

любая игра с щитом и мечом старый добрый дарк соулс? твистед метал может прородитель гран туризмо?

0
real19911

фифа может одна и та же каждый год

0
Madiark real19911

Дарк соулс это своего рода фифа

0
real19911 Madiark

ага, от которых у хейтеров горит задница

0
Артур Деменко real19911

О я проходил грантуризмо на 2 ps это был хардкор где на права сдавать , съезд с трассы -штраф, а вспомните CS1.6 смэрть И сиди жди остальных , а комикс зон…. Нас с детства готовили к соулсам

0
Smusi

Он так по факту уже про все свои игры говорит. Про Дарк соус примерно такая же история, что тип история завершена но ничего не исключает. Это уже как дежурная фраза

1
Пользователь ВКонтакте

Oh no... // Дима Мишима

0
FireLion1993
0
Alex Row

Хз- как-то перегорел к играм фромов. Эллен проходил раз пять, а длс с трудом домучал, и не потому что сложно- скучно как-то стало

-2