Слитые кадры Elden Ring вызвали гнев фанатов - киношники снова гонятся за трендами

Недавняя утечка кадров со съемочной площадки грядущей лайв-экшен адаптации по вселенной Elden Ring предсказуемо вызвала бурю в социальных сетях. Очередные неоднозначные кастинговые решения создателей раскололи фанбазу, и предметом острых споров ожидаемо стало подозрение авторов в погоне за "современными" трендами.

На утекших кадрах фанаты заметили темнокожую актрису в фэнтезийных одеяниях. Внимание к этой детали сразу вызвало переполох: часть аудитории обвинила киношников в попытках угодить современной политике в ущерб духу оригинала Миядзаки. Некоторые комментаторы уверенно заявляют, что такие решения — лишь способ удовлетворить современные киношные квоты, чтобы проект в принципе допустили до различных наград и номинаций. Зрители бьют тревогу и искренне боятся, что актриса может оказаться не просто случайной студенткой магической академии Райи Лукарии или фоновой дворянкой-статисткой, а воплощением знакового босса оригинальной игры — лунной королевы Ренналы.

Масла в огонь подливают и скептики самой идеи адаптации: часть комьюнити вовсе не понимает, зачем переносить Elden Ring на экраны, ведь линейного нарратива в оригинале почти нет, и весь сюжет сводится к глобальной цели убивать могущественных созданий с большими полосками здоровья, а история подается через описания предметов и редкие обрывки диалогов.

Тем не менее в комментариях верно подметили, что сеттинг Междуземья никогда не ограничивался «классическим европейским Средневековьем». В защиту своих доводов геймеры напомнили об абсолютно неевропейском стартовом классе Самурая, богатом редакторе персонажей с настройками темных тонов кожи и дредов, а также о знаменитых внутриигровых NPC: колоритный торговец морепродуктами — Страж Большой Боггарт — вполне гармонично существует во вселенной.

Впрочем, негатив, вокруг этой темы понять можно. Спорить о репрезентации в современном кинематографе можно бесконечно, но от этой темы сейчас банально устали все: как простые геймеры, так и зрители кино и сериалов. Каждое такое решение превращает ожидание экранизаций любимых вселенных в поле идеологических баталий. Возможно, когда-нибудь киностудии и игровая индустрия перестанут ориентироваться на общественные запросы и будут в первую очередь преследовать чистую творческую аутентичность лора, но, судя по по всему это время еще не пришло.