Слух: Для Elden Ring планировался сезонный пропуск с двумя небольшими DLC, но их объединили в одно крупное дополнение

Ранее в этом году компания From Software объявила, что работает над новым масштабным расширением для своей последней экшен-RPG с открытым миром Elden Ring. Расширение получило название Shadow of the Erdtree, однако подробностей о нем мало, кроме тизерного изображения и подтверждения того, что оно находится в разработке. Согласно новому сообщению, изначально предполагалось, что игра будет состоять из двух DLC, а затем их объединили в одно большое расширение.

Сообщение поступило от Лэнса Макдональда, известного инсайдера From Software, который утверждает, что Elden Ring изначально должна была состоять из двух небольших DLC, прежде чем студия приняла решение объединить их в одно большое дополнение. Макдональд подразумевает, что PvP в Коллизее должно было быть привязано, по крайней мере, к одному из этих DLC, прежде чем оно было выпущено в качестве бесплатного обновления. Наконец, инсайдер заявил, что первоначально планировался сезонный пропуск, но потом эти планы были полностью отменены.

Похожая ситуация, похоже, произошла с расширением Bloodborne, The Old Hunters, которое, как сообщается, также планировалось как два отдельных, небольших DLC, а затем стало одним большим расширением. С расширениями серии Dark Souls дело обстояло иначе. В Dark Souls 1 было только одно расширение, а в Dark Souls 2 - три. Dark Souls 3 также выпустила два расширения.

Как и в случае с любыми другими сообщениями, пока мы не получим подтверждения от From Software или Bandai Namco, воспринимайте это с долей недоверия, хотя, скорее всего, мы никогда не узнаем доподлинно о процессе разработки и изменениях, внесенных в игру.

В настоящее время Elden Ring доступна для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.