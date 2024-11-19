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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.8 6 022 оценки

Слух: Sony ведет переговоры о покупке медиакомпании Kadokawa, владельца Elden Ring

butcher69
Новости

Sony ведет переговоры о покупке японской медиакомпании Kadokawa, известной в игровой индустрии благодаря успеху Elden Ring. По данным инсайдеров издания Reuters, сделка может быть заключена уже в ближайшие недели, если стороны достигнут соглашения.

Приобретение Kadokawa позволит Sony расширить свое влияние в развлекательной сфере, укрепив позиции PlayStation за счет популярных игровых франшиз и других медийных активов Kadokawa.

Sony отказалась от комментариев. Kadokawa заявила, что не может давать комментарии.. Если сделка состоится, это станет знаковым событием для всей игровой индустрии.

-2
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Walеn

Это будет самой большой ошибкой, если они согласятся... Сони сейчас кроме того, что обильно срет себе в штаны и жуёт это, не делает ничего хорошего. Нет окупаемости и нет уважения к ним после всех тех решений, что они приняли. Сотрудничать с ними сейчас - это стрелять не в колено, а в голову с дробовика.

11
nikvik jm

Kadokawa сейчас это явно невыгодно,они и без Sony хорошо себя чувствуют,нафиг им будет надзор менеджеров Sony потерявших связь с реальностью.

5
William Dwight

Ебучие Сони распустили свои щупальца на святое

3
Despot_Aspid

Упс. Это может плохо кончится для нормальных игроков. Повесточка в Elden Ring 2 никому не нужна, но сони об этом может и не знать...

2
ver9iliy

Чухня. У Сони бабала сейчас нет на покупки. Инсайдер бездарь.

2
Gords

Песец котёнку.

1
Lazy Mutton

Вопрос цены. Сони могут позволить себе такой фокус.

Но надеюсь, что этого не случится. Иначе разработчики даже даты релиза будут вынуждены подстраивать под календарь от Sony.

1
Sir Walter

Не надо этого блет

1
PoetAnderson
Sony ведет переговоры о покупке японской медиакомпании Kadokawa

Вообще, не о всей компании слух идет, а только о покупке сонями подразделения, в котором числится FromSoftware.

1
moonfaer

Elden ring 2 с киношным сюжетом и press X to win! Ждём, ждём

1
Gelyr

Kadokawa это большая компания, ей много что принадлежит, сними, игры,манга и другое. И это все хочет купить кантора п******ов

0