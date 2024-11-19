Слух: Sony ведет переговоры о покупке медиакомпании Kadokawa, владельца Elden Ring

Sony ведет переговоры о покупке японской медиакомпании Kadokawa, известной в игровой индустрии благодаря успеху Elden Ring. По данным инсайдеров издания Reuters, сделка может быть заключена уже в ближайшие недели, если стороны достигнут соглашения.
Приобретение Kadokawa позволит Sony расширить свое влияние в развлекательной сфере, укрепив позиции PlayStation за счет популярных игровых франшиз и других медийных активов Kadokawa.
Sony отказалась от комментариев. Kadokawa заявила, что не может давать комментарии.. Если сделка состоится, это станет знаковым событием для всей игровой индустрии.
Это будет самой большой ошибкой, если они согласятся... Сони сейчас кроме того, что обильно срет себе в штаны и жуёт это, не делает ничего хорошего. Нет окупаемости и нет уважения к ним после всех тех решений, что они приняли. Сотрудничать с ними сейчас - это стрелять не в колено, а в голову с дробовика.
Kadokawa сейчас это явно невыгодно,они и без Sony хорошо себя чувствуют,нафиг им будет надзор менеджеров Sony потерявших связь с реальностью.
Ебучие Сони распустили свои щупальца на святое
Упс. Это может плохо кончится для нормальных игроков. Повесточка в Elden Ring 2 никому не нужна, но сони об этом может и не знать...
Чухня. У Сони бабала сейчас нет на покупки. Инсайдер бездарь.
Песец котёнку.
Вопрос цены. Сони могут позволить себе такой фокус.
Но надеюсь, что этого не случится. Иначе разработчики даже даты релиза будут вынуждены подстраивать под календарь от Sony.
Не надо этого блет
Вообще, не о всей компании слух идет, а только о покупке сонями подразделения, в котором числится FromSoftware.
Elden ring 2 с киношным сюжетом и press X to win! Ждём, ждём
Kadokawa это большая компания, ей много что принадлежит, сними, игры,манга и другое. И это все хочет купить кантора п******ов