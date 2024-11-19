Слух: Sony ведет переговоры о покупке медиакомпании Kadokawa, владельца Elden Ring

Sony ведет переговоры о покупке японской медиакомпании Kadokawa, известной в игровой индустрии благодаря успеху Elden Ring. По данным инсайдеров издания Reuters, сделка может быть заключена уже в ближайшие недели, если стороны достигнут соглашения.

Приобретение Kadokawa позволит Sony расширить свое влияние в развлекательной сфере, укрепив позиции PlayStation за счет популярных игровых франшиз и других медийных активов Kadokawa.

Sony отказалась от комментариев. Kadokawa заявила, что не может давать комментарии.. Если сделка состоится, это станет знаковым событием для всей игровой индустрии.