ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.8 6 839 оценок

Слух: сценарист "28 дней спустя" собирается взяться за экранизацию Elden Ring для студии A24

Gutsz Gutsz

Студия A24 и Алекс Гарленд, автор сценария к «28 дней спустя» и режиссёр «Из машины», возможно, объединят усилия для создания киноадаптации Elden Ring — одной из самых титулованных игр последних нескольких лет. По эксклюзивной информации издания Nexus Point News, именно Гарленд должен возглавить проект в качестве режиссёра. Ожидается, что съёмки начнутся в 2026 году.

Игра Elden Ring от студии FromSoftware вышла 25 февраля 2022 года и стала важным культурным событием. Над сценарием трудились Хидэтака Миядзаки и Джордж Р. Р. Мартин, а сам проект получил звание «Игры года» на The Game Awards 2022. С тех пор интерес к миру Междуземья не утихает: Elden Ring получила дополнение Shadow of the Erdtree, которое также попало в номинацию на звание лучшего DLC 2024 года.

Гарленд, в своё время прославившийся не только зомби-хоррором, но и глубокими научно-фантастическими лентами (Аннигиляция, Гражданская война), уже успел поработать над "28 лет спустя" — продолжении франшизы «28 дней спустя». И теперь источники утверждают, что Elden Ring станет его следующим режиссёрским проектом. Учитывая масштаб, мифологию и философскую глубину оригинальной игры, выбор Гарленда выглядит не случайным.

Интересно, что новость о возможной экранизации появилась на фоне свежих заявлений FromSoftware — в 2025 году студия планирует выпустить новый контент для Elden Ring на всех платформах.

В Elden Ring появится новый контент в этом году: FromSoftware готовит обновление для всех платформ

Пока никакие официальные комментарии от A24 или самого Гарленда не поступили. Источник остаётся анонимным, и поэтому на данный момент это стоит воспринимать лишь как слух, пусть и очень интригующий.

9
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Eclair_93

Экранизация игры без сюжета, ага.

Интересно, что новость о возможной экранизации появилась на фоне свежих заявлений FromSoftware — в 2025 году студия планирует выпустить новый контент для Elden Ring на всех платформах.

Для Свича2, очевидно же, экранизацию "этого"))))))))))))))))

5
Nfer1ght

во всех бабадзаковских солсах есть сюжет

5
gilian137

ахаххахахаххаахха

pilko Nfer1ght

Ага в них сюжета чуть больше чем в майнкрафте.

1
Keanu-dar pilko

В описании оружия там такой сюжет, что закачаешься) В скобочках нет)

TypHuk_MaH

да хотябы мульт бы выпустили

5uperNova

Лучше по бб делал.. Эх

Gridon

Гарленд, спец по зомбям и камерным драмам, с A24 превратят эпик в артхаусную зарисовку про депрессивного бомжа в Каэлиде, два часа молчания и философские страдания под эмбиент, бюджета хватит на одну локацию и три реплики лора, провал предрешен, скриньте.