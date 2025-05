Слух: сценарист "28 дней спустя" собирается взяться за экранизацию Elden Ring для студии A24

Студия A24 и Алекс Гарленд, автор сценария к «28 дней спустя» и режиссёр «Из машины», возможно, объединят усилия для создания киноадаптации Elden Ring — одной из самых титулованных игр последних нескольких лет. По эксклюзивной информации издания Nexus Point News, именно Гарленд должен возглавить проект в качестве режиссёра. Ожидается, что съёмки начнутся в 2026 году.

Игра Elden Ring от студии FromSoftware вышла 25 февраля 2022 года и стала важным культурным событием. Над сценарием трудились Хидэтака Миядзаки и Джордж Р. Р. Мартин, а сам проект получил звание «Игры года» на The Game Awards 2022. С тех пор интерес к миру Междуземья не утихает: Elden Ring получила дополнение Shadow of the Erdtree, которое также попало в номинацию на звание лучшего DLC 2024 года.

Гарленд, в своё время прославившийся не только зомби-хоррором, но и глубокими научно-фантастическими лентами (Аннигиляция, Гражданская война), уже успел поработать над "28 лет спустя" — продолжении франшизы «28 дней спустя». И теперь источники утверждают, что Elden Ring станет его следующим режиссёрским проектом. Учитывая масштаб, мифологию и философскую глубину оригинальной игры, выбор Гарленда выглядит не случайным.

Интересно, что новость о возможной экранизации появилась на фоне свежих заявлений FromSoftware — в 2025 году студия планирует выпустить новый контент для Elden Ring на всех платформах.

Пока никакие официальные комментарии от A24 или самого Гарленда не поступили. Источник остаётся анонимным, и поэтому на данный момент это стоит воспринимать лишь как слух, пусть и очень интригующий.