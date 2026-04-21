СМИ: Бюджет фильма Elden Ring превысит $100 млн - это самый амбициозный проект A24

Предстоящая киноадаптация Elden Ring от режиссера Алекса Гарленда и кинокомпании A24, по сообщениям, имеет бюджет «значительно превышающий» 100 миллионов долларов.

Об этом сообщают источники издания The Hollywood Reporter, которые также отметили, что основные съемки продлятся «около» 100 дней. Издание добавило, что Elden Ring — это «самый масштабный и амбициозный проект A24». Это означает, что производство Elden Ring обойдется дороже, чем фильмы «Падение империи» (Civil War) и «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли.

В актерский состав уже вошли Кэйли Спейни («Чужой: Ромул»), Кит Коннор, Бен Уишоу и Ник Офферман. Распределение ролей держится в секрете, но фанаты уже прочат Спейни роль Мелины, а Офферману — образ воина-кувшина Александра.

Премьера запланирована на 3 марта 2028 года.