СМИ: Бюджет фильма Elden Ring превысит $100 млн - это самый амбициозный проект A24

Предстоящая киноадаптация Elden Ring от режиссера Алекса Гарленда и кинокомпании A24, по сообщениям, имеет бюджет «значительно превышающий» 100 миллионов долларов.
Об этом сообщают источники издания The Hollywood Reporter, которые также отметили, что основные съемки продлятся «около» 100 дней. Издание добавило, что Elden Ring — это «самый масштабный и амбициозный проект A24». Это означает, что производство Elden Ring обойдется дороже, чем фильмы «Падение империи» (Civil War) и «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли.
В актерский состав уже вошли Кэйли Спейни («Чужой: Ромул»), Кит Коннор, Бен Уишоу и Ник Офферман. Распределение ролей держится в секрете, но фанаты уже прочат Спейни роль Мелины, а Офферману — образ воина-кувшина Александра.
Премьера запланирована на 3 марта 2028 года.
Хз- я бы с удовольствием глянул фильм по случаи или ещё лучше бладику, но элден- ну такое. Там персонажи максимально пресные да и сюжет- сон под гриппозной температурой.
а Офферману — образ воина-кувшина Александра. Не роль, а мечта. Оскар этому горшку
Самый ненужный фильм по игре. Понимаю по трилогии, но не по елде же, там тупо нечего снимать, это будут куски сюжета без логики.
А я посмотрю как ГГ нанесет 99 ударов по мобу, а мою убеют ГГ с двух. Иначе смотреть смысла нет.))
Ну-ну. Судя по "кольцам власти", большой бюджет не гарантирует отличного качества.