Состоялся выход дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring на консолях и ПК

Bandai Namco объявила, что расширение Shadow of the Erdtre для Elden Ring доступно с сегодняшнего дня, 21 июня 2024 г. Этот контент можно приобрести на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X и ПК.

Прежде чем вы приступите к изучению в нового дополнения, вы должны выполнить два требования: победить боссов: Радан Бич Звёзд и Мог Повелитель Крови. Выполнив эти два требования, отправляйтесь в область, где вы победили Мога, в место благодати Кокон неземных, и найдите там кокон. Теперь вы найдете NPC, стоящего рядом с ним, который просит вас прикоснуться к иссохшей руке из кокона. Взаимодействуйте с рукой, и вы перенесетесь в Землю Тени, которая является совершенно новой картой для этого дополнения.