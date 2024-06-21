Состоялся выход дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring на консолях и ПК

Bandai Namco объявила, что расширение Shadow of the Erdtre для Elden Ring доступно с сегодняшнего дня, 21 июня 2024 г. Этот контент можно приобрести на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X и ПК.
Прежде чем вы приступите к изучению в нового дополнения, вы должны выполнить два требования: победить боссов: Радан Бич Звёзд и Мог Повелитель Крови. Выполнив эти два требования, отправляйтесь в область, где вы победили Мога, в место благодати Кокон неземных, и найдите там кокон. Теперь вы найдете NPC, стоящего рядом с ним, который просит вас прикоснуться к иссохшей руке из кокона. Взаимодействуйте с рукой, и вы перенесетесь в Землю Тени, которая является совершенно новой картой для этого дополнения.
Ну, понеслась.
Дошёл до первого мини босса в подземелье и отхватил мзды знатной, ещё у водопада фпс падает.
Да он жирнющий просто, раз 20 сдох, потом решил что всему виной полусонное состояние и сейчас пойду спать 🛌
Там видимо надо прокачать эти новые навыки, я благословение дерева только на +1 качнул, я пол хп ему сбиваю мечом берсерка на морозе но он отхиливается, остальные враги пока никакие
Прогрессия просто на территории длс отдельная, мобы изначально переапнутые ,надо предметы собирать что-бы перс становился сильнее, ну это на самом деле логично потому что многие туда ворвались с персов которые уже давно огромного уровня вот и сделали отдельную прокачку. // Константин Васьков
Я тоже так подумал, я пока только первое благословение вкачал, этого видимо мало
Максимально удачный старт- в Стиме уже крайне положительные отзывы, а на твиче на вершине топа по количеству зрителей. Чтож, релиз определенно удался.
Час назад сел за DLC, пока все очень "вкусно"
Хотя я и не любительница данного жанра игр, слэшеры для меня привычнее, но всё-таки посмотрю что там в этом дополнении и насколько оно интересное в плане сюжета, тем более трейнер от Флинга также обновился. Зная очень высокую сложность в играх Souls я не собираюсь слишком заморачиваться и терять кучу времени и нервов с этими боссами. Я не какая-то там задротка у которой куча свободного времени.
Скидывайте мне DLC на яндекс диск. ЖДУ!