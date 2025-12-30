ЧАТ ИГРЫ
Создатель Dark Souls и Elden Ring считает, что жанр Soulslike появился не благодаря FromSoftware

IKarasik IKarasik

Хидэтака Миядзаки, автор Dark Souls и Elden Ring, считает, что FromSoftware не стоит называть создателем жанра soulslike. По его словам, студия лишь уловила запрос аудитории, которая уже была готова к играм, где смерть и обучение на ошибках становятся частью основного игрового цикла.

В интервью Game Informer Миядзаки отметил, что подобные идеи существовали и раньше, но им не хватало удачной формы. При работе над Demon’s Souls команда объединила наработки King’s Field, элементы онлайна и рискованную механику потери ресурсов после смерти — и именно это сочетание нашло отклик у игроков.

Разработчик подчеркивает, что успех Souls-игр — не результат «изобретения» нового жанра, а совпадение ДНК FromSoftware с тем, чего не хватало рынку. Тем не менее, именно этот подход стал фундаментом всей линейки Souls игр и вдохновил десятки других проектов.

Комментарии:  12
ДаДжи

вот хидетаки для меня настоящий гений,а кодзима фрик и позер

10
MistaSpider

В чем заключается позерство Кодзимы?

8
TheCalvariam MistaSpider

во всём.

7
Egik81

Логично рассуждать, когда уже забрался на небо. А, впрочем, он прав. Все новое это хорошо забытое старое.))

5
Сережаа

Космическая ракета или компьютер это хорошо забытое старое?

1
Egik81 Сережаа

глупость остается не изменной и вы это еще раз показали.

3
Lyс Сережаа

Прикинь! Космическая ракета и полёты в космос логичное развитие самолётов и полётов в небо и идеи об этом были отражены ещё в древних мифах. Компьютер - это логичное развитие алгоритмизации, которая раньше отражалась в автоматонах, часах и даже простом рычаге, а сейчас развивается в роботов, квантовые компьютеры, неиросети, а идеи о них тоже были ранее отражены ещё и в литературе, и кино

Unlabored Flawlessness
где смерть и обучение на ошибках становятся частью
3
Сережаа

Скромняга

2
FamousAdriel

Солсы уникальны псевдо онлайном, где ты видишь фантомов, или тех кто умер недавно, плюс общение посредством сообщений просто погружает в игру, и всегда есть ощущение что ты не один находишься в мире. Жаль сетевой код гoвно гoвненое, и задержки часто в 2 сек.

2
Sadness_501st

Такого жанра в принципе нет и быть не может, потому что "похоже на" - это не жанр.
Souls - это лишь серия игр, в которой как и почти во всех играх FromSoftware - "позаимствованы" идеи из давно забытых игр. Потому и уникальности особой нет. Да и сами игры по сути копирка самих себя, где Elden Ring возводит это в абсолют элементами Sekiro.

666ANUBIS666

Soulslike были ещё на денди и на сеге, где у тебя жопа горела от многих игр😁