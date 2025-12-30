Создатель Dark Souls и Elden Ring считает, что жанр Soulslike появился не благодаря FromSoftware

Хидэтака Миядзаки, автор Dark Souls и Elden Ring, считает, что FromSoftware не стоит называть создателем жанра soulslike. По его словам, студия лишь уловила запрос аудитории, которая уже была готова к играм, где смерть и обучение на ошибках становятся частью основного игрового цикла.
В интервью Game Informer Миядзаки отметил, что подобные идеи существовали и раньше, но им не хватало удачной формы. При работе над Demon’s Souls команда объединила наработки King’s Field, элементы онлайна и рискованную механику потери ресурсов после смерти — и именно это сочетание нашло отклик у игроков.
Разработчик подчеркивает, что успех Souls-игр — не результат «изобретения» нового жанра, а совпадение ДНК FromSoftware с тем, чего не хватало рынку. Тем не менее, именно этот подход стал фундаментом всей линейки Souls игр и вдохновил десятки других проектов.
вот хидетаки для меня настоящий гений,а кодзима фрик и позер
В чем заключается позерство Кодзимы?
во всём.
Логично рассуждать, когда уже забрался на небо. А, впрочем, он прав. Все новое это хорошо забытое старое.))
Космическая ракета или компьютер это хорошо забытое старое?
глупость остается не изменной и вы это еще раз показали.
Прикинь! Космическая ракета и полёты в космос логичное развитие самолётов и полётов в небо и идеи об этом были отражены ещё в древних мифах. Компьютер - это логичное развитие алгоритмизации, которая раньше отражалась в автоматонах, часах и даже простом рычаге, а сейчас развивается в роботов, квантовые компьютеры, неиросети, а идеи о них тоже были ранее отражены ещё и в литературе, и кино
Скромняга
Солсы уникальны псевдо онлайном, где ты видишь фантомов, или тех кто умер недавно, плюс общение посредством сообщений просто погружает в игру, и всегда есть ощущение что ты не один находишься в мире. Жаль сетевой код гoвно гoвненое, и задержки часто в 2 сек.
Такого жанра в принципе нет и быть не может, потому что "похоже на" - это не жанр.
Souls - это лишь серия игр, в которой как и почти во всех играх FromSoftware - "позаимствованы" идеи из давно забытых игр. Потому и уникальности особой нет. Да и сами игры по сути копирка самих себя, где Elden Ring возводит это в абсолют элементами Sekiro.
Soulslike были ещё на денди и на сеге, где у тебя жопа горела от многих игр😁