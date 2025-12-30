Создатель Dark Souls и Elden Ring считает, что жанр Soulslike появился не благодаря FromSoftware

Хидэтака Миядзаки, автор Dark Souls и Elden Ring, считает, что FromSoftware не стоит называть создателем жанра soulslike. По его словам, студия лишь уловила запрос аудитории, которая уже была готова к играм, где смерть и обучение на ошибках становятся частью основного игрового цикла.

В интервью Game Informer Миядзаки отметил, что подобные идеи существовали и раньше, но им не хватало удачной формы. При работе над Demon’s Souls команда объединила наработки King’s Field, элементы онлайна и рискованную механику потери ресурсов после смерти — и именно это сочетание нашло отклик у игроков.

Разработчик подчеркивает, что успех Souls-игр — не результат «изобретения» нового жанра, а совпадение ДНК FromSoftware с тем, чего не хватало рынку. Тем не менее, именно этот подход стал фундаментом всей линейки Souls игр и вдохновил десятки других проектов.