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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.8 7 652 оценки

Создатель Elden Ring пообещал сохранить творческую свободу FromSoftware

IKarasik IKarasik

Глава FromSoftware и создатель Elden Ring Хидэтака Миядзаки прокомментировал сообщения о том, что инвесторы материнской компании Kadokawa хотят видеть больше продолжений и проверенных франшиз вместо рискованных новых проектов.

В интервью Den Faminico Gamer Миядзаки заявил, что доволен текущими условиями работы студии и считает крайне важным сохранить творческую независимость команды.

«Мы можем свободно создавать игры, которые хотим делать, без чрезмерного вмешательства. И я считаю, что сохранение такой среды в будущем имеет первостепенное значение как для меня лично, так и для всей FromSoftware».

По словам Миядзаки, именно такая свобода позволяет студии выпускать проекты, которые выделяются на фоне индустрии. Он также заверил игроков, что команда продолжит работать над «по-настоящему ценными играми» и не собирается отказываться от своего подхода.

На фоне успеха Elden Ring студия уже показала готовность экспериментировать. Вместо того чтобы сосредоточиться только на традиционных Soulslike-проектах, FromSoftware выпустила Elden Ring Nightreign, а также готовит The Duskbloods, который должен предложить новый взгляд на привычную формулу студии.

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Комментарии:  7
Ваш комментарий
OnlyWatch

Поэтому они, абсолютно свободно, выпускают свой некст проект эксклюзивно для Нинтендобоев. Не, ну мистер Нинтендодзаки конечно молодец...

2
Danny Lamb

Невероятный звиздёж. Особенно иронично и смешно это слышать от японской студии.

Мы можем свободно создавать игры, которые хотим делать

Только если это что-то с перекатами и парированиями. Желательно и с кострами.

А ещё у них есть отдел (в рамках издательства Bandai Namco), которые делают с 97 года исключительно Armored Core. И там особо нет выбора у команды. Ты либо делаешь "симулятор" мехи, либо... не работаешь в команде.

2
FamousAdriel

Чувство, что пока на них давили, они делали более менее качественные игры, а потом попёрли елдоны с гигантскими пустыми полями с нулем контента, кучей одинаковых пещер из скайрима, с одинаковыми боссами внутри. А найтрейн и даскблад вообще как солянка из дерьма выглядят, впихнули все школотронские куйни в одни игры.

Властелин Сосцов

Если кто то, что то обещает на публику, значит бздит 100500%

создатель русского репа

но пока что их творческие свободы становятся заложниками отдельных платформ. Или это творческая свобода такая?