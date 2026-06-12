Создатель Elden Ring пообещал сохранить творческую свободу FromSoftware

Глава FromSoftware и создатель Elden Ring Хидэтака Миядзаки прокомментировал сообщения о том, что инвесторы материнской компании Kadokawa хотят видеть больше продолжений и проверенных франшиз вместо рискованных новых проектов.
В интервью Den Faminico Gamer Миядзаки заявил, что доволен текущими условиями работы студии и считает крайне важным сохранить творческую независимость команды.
«Мы можем свободно создавать игры, которые хотим делать, без чрезмерного вмешательства. И я считаю, что сохранение такой среды в будущем имеет первостепенное значение как для меня лично, так и для всей FromSoftware».
По словам Миядзаки, именно такая свобода позволяет студии выпускать проекты, которые выделяются на фоне индустрии. Он также заверил игроков, что команда продолжит работать над «по-настоящему ценными играми» и не собирается отказываться от своего подхода.
На фоне успеха Elden Ring студия уже показала готовность экспериментировать. Вместо того чтобы сосредоточиться только на традиционных Soulslike-проектах, FromSoftware выпустила Elden Ring Nightreign, а также готовит The Duskbloods, который должен предложить новый взгляд на привычную формулу студии.
Поэтому они, абсолютно свободно, выпускают свой некст проект эксклюзивно для Нинтендобоев. Не, ну мистер Нинтендодзаки конечно молодец...
Невероятный звиздёж. Особенно иронично и смешно это слышать от японской студии.
Только если это что-то с перекатами и парированиями. Желательно и с кострами.
А ещё у них есть отдел (в рамках издательства Bandai Namco), которые делают с 97 года исключительно Armored Core. И там особо нет выбора у команды. Ты либо делаешь "симулятор" мехи, либо... не работаешь в команде.
Чувство, что пока на них давили, они делали более менее качественные игры, а потом попёрли елдоны с гигантскими пустыми полями с нулем контента, кучей одинаковых пещер из скайрима, с одинаковыми боссами внутри. А найтрейн и даскблад вообще как солянка из дерьма выглядят, впихнули все школотронские куйни в одни игры.
Если кто то, что то обещает на публику, значит бздит 100500%
но пока что их творческие свободы становятся заложниками отдельных платформ. Или это творческая свобода такая?