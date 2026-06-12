Создатель Elden Ring пообещал сохранить творческую свободу FromSoftware

Глава FromSoftware и создатель Elden Ring Хидэтака Миядзаки прокомментировал сообщения о том, что инвесторы материнской компании Kadokawa хотят видеть больше продолжений и проверенных франшиз вместо рискованных новых проектов.

В интервью Den Faminico Gamer Миядзаки заявил, что доволен текущими условиями работы студии и считает крайне важным сохранить творческую независимость команды.

«Мы можем свободно создавать игры, которые хотим делать, без чрезмерного вмешательства. И я считаю, что сохранение такой среды в будущем имеет первостепенное значение как для меня лично, так и для всей FromSoftware».

По словам Миядзаки, именно такая свобода позволяет студии выпускать проекты, которые выделяются на фоне индустрии. Он также заверил игроков, что команда продолжит работать над «по-настоящему ценными играми» и не собирается отказываться от своего подхода.

На фоне успеха Elden Ring студия уже показала готовность экспериментировать. Вместо того чтобы сосредоточиться только на традиционных Soulslike-проектах, FromSoftware выпустила Elden Ring Nightreign, а также готовит The Duskbloods, который должен предложить новый взгляд на привычную формулу студии.