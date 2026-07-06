Создатель Elden Ring признался, что считает свои знания об играх "поверхностными"

Глава FromSoftware и создатель Dark Souls и Elden Ring Хидэтака Миядзаки, несмотря на мировое признание, до сих пор считает, что его знания об играх уступают многим коллегам. Об этом рассказал руководитель серии Tekken Кацухиро Харада.
По словам Харады, Миядзаки крайне редко соглашается на интервью и публичные выступления, поскольку искренне считает, что многие ветераны индустрии разбираются в играх гораздо лучше него.
Разработчик также вспомнил случай времен создания VR-проекта Summer Lesson. Пока остальные гости тестировали игру и обсуждали впечатления, Миядзаки молча смотрел на экран. Когда его спросили, о чем он думает, тот ответил, что уже представляет, как сделал бы подобную игру по-своему.
Харада признался, что именно тогда увидел в коллеге «безумного ученого» — человека, который постоянно анализирует идеи и полностью погружается в творческий процесс.
Кроме того, автор Tekken отметил, что успех Dark Souls не был случайностью. По его словам, популярность серии стала результатом многолетней работы FromSoftware, а не внезапным прорывом.
Сам Харада с иронией отреагировал на скромность Миядзаки, заявив, что если даже создатель Elden Ring считает себя недостаточно компетентным, то «остальным разработчикам тогда и вовсе не стоит говорить об играх».
Что Дарк соулс что елден ринг величайшие игры навряд ли кто то превзойдет их.
зато создатели помойка33 все про всех знает и не устают высказывать свое Икспертное мнение
У любителей соулслайков мозг у всех поверхностный. Хрен с ним играли бы спокойно, так они СЮЖЕТ и ЛОР там выискивают! Воют и негодуют почему игру года не дают игре без сюжета. У симуляторов боссфайта с немыми НПС и "иди туда не зная куда"....
который постоянно анализирует идеи - своих собственных сапоповторов.
Лучшей игрой FromSoftware до сих пор считаю первую EchoNight с PS1 - в детстве кирпичами с нее срал)
А Dark Souls и т.п. - просто не мой жанр. Как игры - наверное, хорошие, об этом судить не возьмусь. Но меня напрягают те, кто при любом удобном случае к тебе подбегает и говорит: "А я в DS1/2/3 платину выбил, и вот то и то сделал, пройдя игру, прыгая на одной ноге, стоя на коврике из ванной комнаты с закрытыми глазами ! А ты так не сможешь!". Вот зачем мне эта информация? И не все ли тебе самому равно? Ну прошел ты ее - и молодец. Пытаться этим выпендриваться-то зачем? Ты ради чьего-то одобрения в эти игры играешь что ли? Зачем? Нравиться тебе - играй на здоровье) Но превращать это в великое достижение просто неразумно))