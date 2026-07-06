Создатель Elden Ring признался, что считает свои знания об играх "поверхностными"

Глава FromSoftware и создатель Dark Souls и Elden Ring Хидэтака Миядзаки, несмотря на мировое признание, до сих пор считает, что его знания об играх уступают многим коллегам. Об этом рассказал руководитель серии Tekken Кацухиро Харада.

По словам Харады, Миядзаки крайне редко соглашается на интервью и публичные выступления, поскольку искренне считает, что многие ветераны индустрии разбираются в играх гораздо лучше него.

Разработчик также вспомнил случай времен создания VR-проекта Summer Lesson. Пока остальные гости тестировали игру и обсуждали впечатления, Миядзаки молча смотрел на экран. Когда его спросили, о чем он думает, тот ответил, что уже представляет, как сделал бы подобную игру по-своему.

Харада признался, что именно тогда увидел в коллеге «безумного ученого» — человека, который постоянно анализирует идеи и полностью погружается в творческий процесс.

Кроме того, автор Tekken отметил, что успех Dark Souls не был случайностью. По его словам, популярность серии стала результатом многолетней работы FromSoftware, а не внезапным прорывом.

Сам Харада с иронией отреагировал на скромность Миядзаки, заявив, что если даже создатель Elden Ring считает себя недостаточно компетентным, то «остальным разработчикам тогда и вовсе не стоит говорить об играх».