Создатель Elden Ring раскрыл, участвовал ли Джордж Р.Р. Мартин в создании Shadow of the Erdtree

Создатель Elden Ring Хидетака Миядзаки рассказал о том, как Джордж Р.Р. Мартин участвовал в работе над грядущим DLC к игре, Shadow of the Erdtree. Когда в 2022 году состоялся первый запуск Elden Ring, одним из главных маркетинговых ходов игры было то, что она создавалась в тандеме с Джорджем Р.Р. Мартином. С тех пор Мартин публично заявил, что уже много лет не работает над Elden Ring, поскольку его вклад был сделан в самом начале работы над проектом. Теперь стало известно, что это относится и к Shadow of the Erdtree.

В беседе с Famitsu президента и директора FromSoftware Миядзаки спросили о том, помог ли Мартин внести какой-либо новый вклад в Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Миядзаки объяснил, что работа, которую Мартин уже проделал для игры, была использована для создания сюжета и истории, которые будут расширены в дополнении. Однако сам Мартин не работал с FromSoftware, чтобы написать что-то новое для DLC.

Мир и история DLC были вдохновлены мифологией, которую [Мартин] написал, как и в основной игре, и были созданы таким образом. Точнее говоря, то, что было создано в этот раз, - это часть того, что было создано на основе вдохновения, которое мы черпали из его мифологии для основной части игры. Так что специально для DLC ничего дополнительно не писалось.

Впервые анонсированная около года назад, Elden Ring: Shadow of the Erdtree наконец-то получила дату выхода - 21 июня 2024 года. Когда игра появится в продаже, она будет доступна на всех существующих платформах, включая PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и PC.