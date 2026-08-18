Создатели Elden Ring: Tarnished Edition показали геймплейный трейлер для Switch 2

Компания FromSoftware готовится выпустить свою самую продаваемую игру, Elden Ring, на Switch 2. Эта версия выйдет 28 августа на консоли Nintendo.

Тем временем японский разработчик выпустил совершенно новый трейлер, демонстрирующий визуальное качество Tarnished Edition для гибридной консоли. Видео длится всего минуту, но оно даёт представление о некоторых моментах из игры.

Elden Ring: Tarnished Edition стоит 79,99 евро и включает в себя дополнение Shadow of the Erdtree.