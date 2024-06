Стали известны подробности про новых боссов и подземелья Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Появились новые практические впечатления от дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring, раскрывающие несколько свежих подробностей. К ним относятся два новых подземелья, в которые игроки отправятся. За три часа игрового времени IGN описал два из них в своем превью: Белурат и замок Энсис.

Первый «где-то между размером чего-то вроде замка Штормвейл и замка Морн». Описанный как имеющий несколько побочных путей и врагов, таких как гигантские скорпионы, могильные птицы и бронированные рыцари, его босс — Божественный зверь, Танцующий лев. Он достаточно сложен в первой фазе, но во второй становится еще сложнее, чередуя атаки молнией и льдом.

Замок Энсис похож на Поместье Карии, с несколькими магическими врагами, включая гиганта в карианском доспехе и «чрезвычайно сложного Карианского рыцаря». Реланна, полуночный рыцарь, является боссом этого подземелья, использующим мечи и магию. Он использует огненные удары ближнего боя во второй фазе, но также выпускает то, что кажется альтернативной версией Полной Луны Ренналы. Учитывая название, возможно, между ними есть некоторая связь.

Стоит отметить, что это не единственные два подземелья в дополнении, так как IGN упоминает об отсутствии «по крайней мере одного другого», в котором есть «по-видимому, захватывающая битва с боссом».

Elden Ring: Shadow of the Erdtree выходит 21 июня для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК.