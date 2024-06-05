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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.6 4 253 оценки

Стали известны размер файлов и дата предзагрузки Elden Ring: Shadow of the Erdtree

monk70
Новости

PlayStation Game Size опубликовал сообщение в Twitter о размере загрузки Elden Ring: Shadow of the Erdtree, по крайней мере, на PS5, который составляет 16,502 ГБ. Он также предположил, что датой дата разблокировки предварительной загрузки станет 19 июня, в ожидании запуска, который состоится 21 июня. Так что у вас будет два дня, чтобы загрузки все необходимые файлы и подготовиться к игре.

Размеры остальных версий, а именно Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 и ПК, пока неизвестны. Однако мы предполагаем, что предзагрузка будет разблокирована одновременно для всех, но ждем подтверждения от издателя Bandai Namco или разработчика FromSoftware.

FromSoftware пообещала, что в Elden Ring: Shadow of the Erdtree игроки найдут контент, сопоставимый с контентом базовой игры, включая новый сюжет, действие которого разворачивается на Земле теней, а также множество новых функций, касающихся оружия, врагов и снаряжения.

Если вам нужны подробности, прочитайте предварительные обзоры Elden Ring: Shadow of the Erdtree, основанные на первых часах игры. Общие ощущения весьма положительные, теперь остается только дождаться выхода окончательной версии, которая развеет оставшиеся сомнения.

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Комментарии: 14
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Пользователь ВКонтакте

Станет... АЛИЭКСПРЕСС МАГАЗИН КИТАЙСКИЙ ПОДДЕЛОК КОТОРЫЕ СТОЯТ СТОЛЬКО СКОЛЬКО СТОИТ SONY PLAYSTATION 3 // Кирилл Слепченков

-11
Dmitriy Rusty

я уею с вас)) вы так предвкушаете так ждёте что б вас напичкали очередным авном)) что аж стыдно за вас коллеги геймеры)

-23
Lvinomord

Тебе не понравилось игра?

5
Matavashi

Fromsoftware пока единственные кто еще не скатился и делают игры, потому что хотят их делать.

8
Квасилич

Коллега геймер, а что это у вас в личном списке авно (Елда) оценивается ажно на 8 из 10? Авноед, ась?)

4
Dmitriy Rusty Lvinomord

почему не понравилась очень даже стоит на компе поигрываю когда время есть,я с поста с этого уею типо готовьтесь считайте секунды до момента выхода какого то там очередного забагованного глючного обновления.мля достижение из этого делают,ну выйдет ну тогда и поглядим,ещё и сюда многие писать будут что там какие то проблемы)) про другие сайты я вообще молчу какой там срач начнётся))

-2
Dmitriy Rusty Matavashi

ой ли)) не скатился??)) а может уже и скатываться ниже плинтуса просто некуда,помойка ещё та))

-4