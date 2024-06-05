Стали известны размер файлов и дата предзагрузки Elden Ring: Shadow of the Erdtree

PlayStation Game Size опубликовал сообщение в Twitter о размере загрузки Elden Ring: Shadow of the Erdtree, по крайней мере, на PS5, который составляет 16,502 ГБ. Он также предположил, что датой дата разблокировки предварительной загрузки станет 19 июня, в ожидании запуска, который состоится 21 июня. Так что у вас будет два дня, чтобы загрузки все необходимые файлы и подготовиться к игре.
Размеры остальных версий, а именно Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 и ПК, пока неизвестны. Однако мы предполагаем, что предзагрузка будет разблокирована одновременно для всех, но ждем подтверждения от издателя Bandai Namco или разработчика FromSoftware.
FromSoftware пообещала, что в Elden Ring: Shadow of the Erdtree игроки найдут контент, сопоставимый с контентом базовой игры, включая новый сюжет, действие которого разворачивается на Земле теней, а также множество новых функций, касающихся оружия, врагов и снаряжения.
Если вам нужны подробности, прочитайте предварительные обзоры Elden Ring: Shadow of the Erdtree, основанные на первых часах игры. Общие ощущения весьма положительные, теперь остается только дождаться выхода окончательной версии, которая развеет оставшиеся сомнения.
Станет... АЛИЭКСПРЕСС МАГАЗИН КИТАЙСКИЙ ПОДДЕЛОК КОТОРЫЕ СТОЯТ СТОЛЬКО СКОЛЬКО СТОИТ SONY PLAYSTATION 3 // Кирилл Слепченков
я уею с вас)) вы так предвкушаете так ждёте что б вас напичкали очередным авном)) что аж стыдно за вас коллеги геймеры)
Тебе не понравилось игра?
Fromsoftware пока единственные кто еще не скатился и делают игры, потому что хотят их делать.
Коллега геймер, а что это у вас в личном списке авно (Елда) оценивается ажно на 8 из 10? Авноед, ась?)
почему не понравилась очень даже стоит на компе поигрываю когда время есть,я с поста с этого уею типо готовьтесь считайте секунды до момента выхода какого то там очередного забагованного глючного обновления.мля достижение из этого делают,ну выйдет ну тогда и поглядим,ещё и сюда многие писать будут что там какие то проблемы)) про другие сайты я вообще молчу какой там срач начнётся))
ой ли)) не скатился??)) а может уже и скатываться ниже плинтуса просто некуда,помойка ещё та))