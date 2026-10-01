Стример не выходил из "тюрьмы", пока его мама не победила Маргита в Elden Ring - на это ушли 24 часа и 240 смертей

Стример DrakeCummings решил проверить на практике популярную интернет-дилемму о том, сколько времени пришлось бы провести за решёткой, если освобождение зависело от успехов собственной матери в Elden Ring. Для этого он запер себя в импровизированной «тюремной камере» и заявил, что выйдет только после того, как его мама победит Margit.

Трансляция получила название «Locked In A Jail Cell Till My Mom Beats Margit». Согласно сохранившейся статистике эфира, челлендж начался 13 сентября и растянулся примерно на сутки. Всё это время мать стримера пыталась справиться с одним из первых крупных сюжетных боссов Elden Ring.

В итоге на победу ей понадобилось около 24 часов и 240 смертей. DrakeCummings при этом помогал матери советами и подсказывал, что делать в игре. По словам стримера, без такой помощи эксперимент мог бы продлиться ещё дольше.

Сам челлендж основан на давно гуляющей по Reddit дилемме: согласиться на фиксированный тюремный срок или оставаться за решёткой до тех пор, пока твоя мама не пройдёт Elden Ring. В разных версиях условия отличались — например, в одном из популярных обсуждений предлагалось выбрать между десятью годами заключения и ожиданием прохождения игры матерью, а позднее распространился вариант с тремя годами.

DrakeCummings заметно облегчил первоначальное условие: его матери не потребовалось проходить Elden Ring целиком — достаточно было победить Margit. Но даже в таком формате освобождения из импровизированной тюрьмы стримеру пришлось ждать целые сутки.