Стримерша Elden Ring побеждает боссов силой мысли ©

Как только игроки не проходили Elden Ring и другие соулс-лайки: они использовали рули, гитары и даже картофель. На сей раз шум в инфополе навела стримерша PerriKaryal, пройдя игру по-сути, силой мысли. В этом ей помог специальный аппарат ЭЭГ, который выступал в роли контроллера. Установить абсолютно все функции на нейродатчики не удалось, поэтому для управления персонажем и перемещением камеры использовался геймпад. Атаки, уклонения и другие функции управлялись исключительно мозгом.

Такие новости не могли не вызвать критику от игрового сообщества, и многие назвали Пэрри мошенницей. И так действительно можно подумать, ведь во время сражений она держит в руках геймпад. Другая же часть пользователей, напротив, восхищается тем, какой способ для прохождения Elden Ring выбрала PerriKaryal.

Верить или не верить в реальность происходящего – выберет каждый для себя. Но сама идея очень даже любопытная. Наверняка подобный способ управления внутриигровыми персонажами мы сможем наблюдать в будущем гораздо чаще.