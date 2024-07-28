Стримерша победила финального босса Elden Ring одновременно на PC и PS5

Стримерша MissMikkaa победила финального босса Elden Ring Shadow of the Erdtree одновременно на двух устройствах. Геймерша играла на PS5 с контроллером, а также на PC при помощи танцевального коврика.

Для убийства Радана сразу на двух устройствах стримерше потребовалось 239 попыток, которые заняли свыше 14 часов. Удачная попытка завершилась за 5 минут. Девушка призналась, что изначально челлендж казался ей невыполнимым, но она рада своей победе.

В начале июля 2024-го MissMikkaa полностью прошла Elden Ring Shadow of the Erdtree на танцевальном коврике. На это ей потребовалось семь дней.