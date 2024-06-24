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Elden Ring 25.02.2022
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.7 4 646 оценок

Стримерша проходит Shadow of the Erdtree силой мысли

Talendor3
Новости

Девушка с ником perrikaryal прошла первых двух боссов DLC Shadow of the Erdtree для Elden Ring силой мысли. Она соорудила особый контроллер из двух устройств, одно из которых действительно считывает активность мозга и позволяет управлять игрой без рук.

Perrikaryal – популярная стримерша на платформе Twitch, известная своими необычными и захватывающими трансляциями. Свои устройства она ранее показывала в отдельном видео, у девушки есть опыт в сфере использовании электроэнцефалографии. Она обнаружила, что существуют потребительские ЭЭГ-устройства и стала применять их на своих стримах, чтобы показывать зрителям свою мозговую активность в разные моменты. Позднее девушка догадалась, что данные которые получает ЭЭГ-устройство можно превратить в сигналы контроллера.

Ей пришлось долго тренироваться, чтобы устройство при взаимодействии с софтом четко реагировало на команды. Так как часть элементов управления в играх это повороты камеры или указание направления движения, Perrikaryal создала сенсор, который отслеживает движения зрачков и головы и позволяет проходить совеменные игры без рук.

Данное достижение открывает новые горизонты для использования нейрокомпьютерных интерфейсов в видеоиграх. Данное достижение привлекло внимание к этой технологии людей с ограниченными возможностями, как новый способ взаимодействия с виртуальными мирами.

-20
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Alex Row

Если бы человечество акцентировало свое внимание в таких сферах, а не на разработках способов уничтожения себе подобных, было бы очень здорово. А девушке респект- это интересней, чем ужимки и кривляния очередного недостримера.

5
Гейские врата 3 шлак

Чушь не неси... Все достижения которые имеет человечество существуют благодаря способам уничтожения себе подобных... Война –– двигатель прогресса и никак иначе... Только страх уничтожения способен заставить тебя двигать своим жирным задом...

0
Галлиус Ракс Гейские врата 3 шлак

Вообще-то прогресс двигает жажда прибыли. Войны - глобальная кокнуренция между такими жадинами, и не более

0
Alex Row Гейские врата 3 шлак

Угу- одна страна уже за последние два с половиной года надвигала прогресс)

1
Гейские врата 3 шлак Галлиус Ракс

Детские мысли у тебя. Сталин с Гитлером похоже только о прибыли и думали... Да? И конечно же у них не было никакой идеологии, кроме жажды наживы...

0
Гемор Галлиус Ракс

Вообще "прогресс" это миф, придуманный сильными мира сего, как замена религии, для управления массами, чтобы ишачили на благо личного комфорта и безопасности. На самом деле никакого прогресса человечества не происходит, если задуматься. Человек, лежащий на диване и пялящийся в смартфон под пивко и чипсики, не прогрессивней чем люди жившие, например, в Вавилоне или в древнем Риме.

0
WarCraf4er

Силой отсутствия мыслей

2
vertehwost

Я подозреваю что это фейк, над технологиями Илон Маск трудится чтоб инвалиды могли печатать силой мысли , а тут бабенка из энцефалографа смастерила "геймпад "

0
Гемор

Так это фейк и так понятно. Развод лоханов на донателло.

-1
shit again

Ничего себе

0
Ahnx

Сразу бы шла на онлифанс, к чему эти полумеры.

0
ОТСТУПНИК Style

Она соорудила особый контроллер из двух устройств

лол, и сколько на это хомяков купилось? в соседней комнате сидит либо хахаль её и гамает, либо гей1мплей просто записан.

0
Макс Макс 007

Играешь в елден ринг силой мысли?

А как насчёт помыть посуду силой ноготочков?

-1
A E

Возможность: ранняя диагностика заболеваний, лечение и профилактика

Реальность: девочка стримит кольцо на твиче.

-2
Пользователь ВКонтакте

ага, что дальше? прохождение элдарика силой сна или пердежа?
не верю! (с) Станиславский // Данила Мудров

-5