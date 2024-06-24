Стримерша проходит Shadow of the Erdtree силой мысли

Девушка с ником perrikaryal прошла первых двух боссов DLC Shadow of the Erdtree для Elden Ring силой мысли. Она соорудила особый контроллер из двух устройств, одно из которых действительно считывает активность мозга и позволяет управлять игрой без рук.
Perrikaryal – популярная стримерша на платформе Twitch, известная своими необычными и захватывающими трансляциями. Свои устройства она ранее показывала в отдельном видео, у девушки есть опыт в сфере использовании электроэнцефалографии. Она обнаружила, что существуют потребительские ЭЭГ-устройства и стала применять их на своих стримах, чтобы показывать зрителям свою мозговую активность в разные моменты. Позднее девушка догадалась, что данные которые получает ЭЭГ-устройство можно превратить в сигналы контроллера.
Ей пришлось долго тренироваться, чтобы устройство при взаимодействии с софтом четко реагировало на команды. Так как часть элементов управления в играх это повороты камеры или указание направления движения, Perrikaryal создала сенсор, который отслеживает движения зрачков и головы и позволяет проходить совеменные игры без рук.
Данное достижение открывает новые горизонты для использования нейрокомпьютерных интерфейсов в видеоиграх. Данное достижение привлекло внимание к этой технологии людей с ограниченными возможностями, как новый способ взаимодействия с виртуальными мирами.
Если бы человечество акцентировало свое внимание в таких сферах, а не на разработках способов уничтожения себе подобных, было бы очень здорово. А девушке респект- это интересней, чем ужимки и кривляния очередного недостримера.
Чушь не неси... Все достижения которые имеет человечество существуют благодаря способам уничтожения себе подобных... Война –– двигатель прогресса и никак иначе... Только страх уничтожения способен заставить тебя двигать своим жирным задом...
Вообще-то прогресс двигает жажда прибыли. Войны - глобальная кокнуренция между такими жадинами, и не более
Угу- одна страна уже за последние два с половиной года надвигала прогресс)
Детские мысли у тебя. Сталин с Гитлером похоже только о прибыли и думали... Да? И конечно же у них не было никакой идеологии, кроме жажды наживы...
Вообще "прогресс" это миф, придуманный сильными мира сего, как замена религии, для управления массами, чтобы ишачили на благо личного комфорта и безопасности. На самом деле никакого прогресса человечества не происходит, если задуматься. Человек, лежащий на диване и пялящийся в смартфон под пивко и чипсики, не прогрессивней чем люди жившие, например, в Вавилоне или в древнем Риме.
Силой отсутствия мыслей
Я подозреваю что это фейк, над технологиями Илон Маск трудится чтоб инвалиды могли печатать силой мысли , а тут бабенка из энцефалографа смастерила "геймпад "
Так это фейк и так понятно. Развод лоханов на донателло.
Ничего себе
Сразу бы шла на онлифанс, к чему эти полумеры.
Она соорудила особый контроллер из двух устройств
лол, и сколько на это хомяков купилось? в соседней комнате сидит либо хахаль её и гамает, либо гей1мплей просто записан.
Играешь в елден ринг силой мысли?
А как насчёт помыть посуду силой ноготочков?
Возможность: ранняя диагностика заболеваний, лечение и профилактика
Реальность: девочка стримит кольцо на твиче.
ага, что дальше? прохождение элдарика силой сна или пердежа?
не верю! (с) Станиславский // Данила Мудров