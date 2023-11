Судя по недавней активности в базе данных Steam, Elden Ring может вскоре получить новый контент

Как сообщается на сайте SteamDB, в некоторых закрытых ветках игры в последние две недели наблюдалась определенная активность, что говорит о том, что разработчик FromSoftware активно работает над тестированием какого-то обновления для игры.

Поскольку в Elden Ring давно не было никаких обновлений, кроме нескольких балансных доработок, которые не требовали такого масштабного тестирования, как сейчас, есть большая вероятность, что игра скоро получит новый контент. Кроме того, обновление Colosseum было выпущено примерно в это же время в прошлом году, так что какое-то обновление может появиться на следующей неделе, когда Shadow of the Erdtree, судя по всему, будет показана на шоу The Game Awards в этом году.

Хотя выход самого расширения Elden Ring: Shadow of the Erdtree, возможно, после показа на The Game Awards, было бы очень приятным сюрпризом, это крайне маловероятно. Материнская компания FromSoftware прокомментировала информацию о расширении ранее в этом месяце, заявив, что разработка идет полным ходом, но о сроках выхода ничего не сообщается.

Elden Ring уже доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и Xbox Series S.